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07. júla 2026
Osemfinále MS: Španieli zakývali Ronaldovi na rozlúčku, Belgičania zasa domácim Američanom
Štvrťfinálové dvojice MS vo futbale: Francúzsko - Maroko, Anglicko - Nórsko, Belgicko - Španielsko. Majstrovstvá sveta vo futbale spoznali tretiu štvrťfinálovú dvojicu. A má opäť čisto európske ...
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7.7.2026 (SITA.sk) - Štvrťfinálové dvojice MS vo futbale: Francúzsko - Maroko, Anglicko - Nórsko, Belgicko - Španielsko.
Majstrovstvá sveta vo futbale spoznali tretiu štvrťfinálovú dvojicu. A má opäť čisto európske zloženie.
Z piateho a šiesteho osemfinále postúpili Španieli a Belgičania. Úradujúci majstri Európy vyradili v očakávanom šlágri futbalistov Portugalska 1:0 (0:0) a Belgičania ukončili päť Američanov 4:1 (2:1).
Po Kanade a Mexiku sa v osemfinále rozlúčil aj tretí organizátor MS 2026 - tím USA. Známe štvrťfinálové dvojice: Francúzsko - Maroko, Anglicko - Nórsko, Belgicko - Španielsko.
Súboj susedov z Pyrenejského polostrova v Dallase mal očakávanú podobu. Španieli tlačili Portugalčanov takmer počas celého zápasu, ale zdalo sa, že gól im nie je súdený.
Až prišla prvá minúta nadstaveného času a krásny záblesk geniality v podaní Ferrana Torresa. Jeho kolmica k bránke Portugalska našla nabiehajúceho Mikela Merina a útočník Arsenalu povedľa vybiehajúceho Dioga Costu strelil prvý aj posledný gól zápasu.
Portugalsko na hrote s nevýrazným veteránom Ronaldom malo síce potom ešte solídnu možnosť na vyrovnanie, ale Bernardo Silva svoju hlavičku nenasmeroval za chrbát Unaia Simóna.
Španielsky brankár nedostal gól ani v piatom zápase na MS 2026 (a celkovo spolu z MS 2022 už 609 minút) a jeden z favoritov postúpil do štvrťfinále. Záverečný hvizd s veľkou pravdepodobnosťou znamenal aj koniec reprezentačnej kariéry Cristiana Ronalda.V očiach 41-ročnej hasnúcej hviezdy svetového futbalu sa zaleskli slzy, lúči sa bez zisku titulu majstra sveta.
"Dali sme do toho všetko a sme radi, že pokračujeme v turnaji. Opäť sa ukázalo, že kľúčoví hráči sú tí, ktorí prichádzajú z lavičky. Povedal som Merinovi, že by mal hrať tak, ako vždy a pokúsiť sa streliť gól. Máme 26 vysokokvalitných hráčov a opäť sa to ukázalo,“ povedal tréner Španielska Luis de la Fuente.
V druhom pondelkovom osemfinále Belgičania zdravo nahnevaní prítomnosťou pôvodne potrestaného Folarína Baloguna (FIFA zmenila automatický trest za červenú kartu po intervencii prezidenta USA Donalda Trumpa) zaskočili domácich Američanov a uštedrili im lekciu z premieňania šancí.
Dva góly Charlesa De Ketelaereho v prvom polčase a zásahy Hansa Vanakena a Romelua Lukakua po prestávke spôsobili belgický ošiaľ a americký smútok. Na domácej strane strelil gól iba Malik Tillman, ktorý po polhodine hry znížil na priebežných 1:3.
A to Belgičania odohrali celý zápas bez hviezdneho stredopoliara Kevina de Bruyneho a dvojica útočníkov Jérémy Doku - Romelu Lukaku nastúpila až v 67. minúte.
"Ukázali sme, že Belgicko je skvelý futbalový národ. Hráči boli vynikajúci a perfektne naplnili herný plán. Kontrolovali sme hru od začiatku do konca. Opäť to bol skutočný tímový výkon. Jediné sklamanie dnešného večera je zranenie Amadoua Onanu. Vyhrali a postúpili sme aj pre neho," uviedol tréner Belgičanov Rudi Garcia.
V utorok odohrajú zostávajúce dva osemfinálové zápasy na MS 2026. V hre budú aj poslední dvaja juhoamerickí zástupcovia - Argentínu vyzve Egypt a Kolumbia si zmeria sily so Švajčiarskom.
Výsledky pondelkových zápasov osemfinále na MS 2026 vo futbale:
Španielsko - Portugalsko 1:0 (0:0)
USA - Belgicko 1:4 (1:2)
Najbližší program osemfinále - utorok 7. júla:
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia
Známe štvrťfinálové dvojice:
Francúzsko - Maroko (9. 7./ 22.00 h SELČ, Foxborough)
Španielsko - Belgicko (10. 7./ 21.00 h SELČ, Inglewood)
Nórsko - Anglicko (11. 7./ 23.00 h SELČ, Miami Gardens)
Zdroj: SITA.sk - Osemfinále MS: Španieli zakývali Ronaldovi na rozlúčku, Belgičania zasa domácim Američanom © SITA Všetky práva vyhradené.
Majstrovstvá sveta vo futbale spoznali tretiu štvrťfinálovú dvojicu. A má opäť čisto európske zloženie.
Z piateho a šiesteho osemfinále postúpili Španieli a Belgičania. Úradujúci majstri Európy vyradili v očakávanom šlágri futbalistov Portugalska 1:0 (0:0) a Belgičania ukončili päť Američanov 4:1 (2:1).
Koniec domácich
Po Kanade a Mexiku sa v osemfinále rozlúčil aj tretí organizátor MS 2026 - tím USA. Známe štvrťfinálové dvojice: Francúzsko - Maroko, Anglicko - Nórsko, Belgicko - Španielsko.
Súboj susedov z Pyrenejského polostrova v Dallase mal očakávanú podobu. Španieli tlačili Portugalčanov takmer počas celého zápasu, ale zdalo sa, že gól im nie je súdený.
Záblesk geniality
Až prišla prvá minúta nadstaveného času a krásny záblesk geniality v podaní Ferrana Torresa. Jeho kolmica k bránke Portugalska našla nabiehajúceho Mikela Merina a útočník Arsenalu povedľa vybiehajúceho Dioga Costu strelil prvý aj posledný gól zápasu.
Nevýrazný Ronaldo
Portugalsko na hrote s nevýrazným veteránom Ronaldom malo síce potom ešte solídnu možnosť na vyrovnanie, ale Bernardo Silva svoju hlavičku nenasmeroval za chrbát Unaia Simóna.
Španielsky brankár nedostal gól ani v piatom zápase na MS 2026 (a celkovo spolu z MS 2022 už 609 minút) a jeden z favoritov postúpil do štvrťfinále. Záverečný hvizd s veľkou pravdepodobnosťou znamenal aj koniec reprezentačnej kariéry Cristiana Ronalda.V očiach 41-ročnej hasnúcej hviezdy svetového futbalu sa zaleskli slzy, lúči sa bez zisku titulu majstra sveta.
Hráči z lavičky
"Dali sme do toho všetko a sme radi, že pokračujeme v turnaji. Opäť sa ukázalo, že kľúčoví hráči sú tí, ktorí prichádzajú z lavičky. Povedal som Merinovi, že by mal hrať tak, ako vždy a pokúsiť sa streliť gól. Máme 26 vysokokvalitných hráčov a opäť sa to ukázalo,“ povedal tréner Španielska Luis de la Fuente.
V druhom pondelkovom osemfinále Belgičania zdravo nahnevaní prítomnosťou pôvodne potrestaného Folarína Baloguna (FIFA zmenila automatický trest za červenú kartu po intervencii prezidenta USA Donalda Trumpa) zaskočili domácich Američanov a uštedrili im lekciu z premieňania šancí.
Netradiční strelci
Dva góly Charlesa De Ketelaereho v prvom polčase a zásahy Hansa Vanakena a Romelua Lukakua po prestávke spôsobili belgický ošiaľ a americký smútok. Na domácej strane strelil gól iba Malik Tillman, ktorý po polhodine hry znížil na priebežných 1:3.
A to Belgičania odohrali celý zápas bez hviezdneho stredopoliara Kevina de Bruyneho a dvojica útočníkov Jérémy Doku - Romelu Lukaku nastúpila až v 67. minúte.
Futbalový národ
"Ukázali sme, že Belgicko je skvelý futbalový národ. Hráči boli vynikajúci a perfektne naplnili herný plán. Kontrolovali sme hru od začiatku do konca. Opäť to bol skutočný tímový výkon. Jediné sklamanie dnešného večera je zranenie Amadoua Onanu. Vyhrali a postúpili sme aj pre neho," uviedol tréner Belgičanov Rudi Garcia.
V utorok odohrajú zostávajúce dva osemfinálové zápasy na MS 2026. V hre budú aj poslední dvaja juhoamerickí zástupcovia - Argentínu vyzve Egypt a Kolumbia si zmeria sily so Švajčiarskom.
Výsledky pondelkových zápasov osemfinále na MS 2026 vo futbale:
Španielsko - Portugalsko 1:0 (0:0)
USA - Belgicko 1:4 (1:2)
Najbližší program osemfinále - utorok 7. júla:
Argentína - Egypt
Švajčiarsko - Kolumbia
Známe štvrťfinálové dvojice:
Francúzsko - Maroko (9. 7./ 22.00 h SELČ, Foxborough)
Španielsko - Belgicko (10. 7./ 21.00 h SELČ, Inglewood)
Nórsko - Anglicko (11. 7./ 23.00 h SELČ, Miami Gardens)
Zdroj: SITA.sk - Osemfinále MS: Španieli zakývali Ronaldovi na rozlúčku, Belgičania zasa domácim Američanom © SITA Všetky práva vyhradené.
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