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 24hod.sk    Šport

11. septembra 2026

Američania sa svojej finalistky nedočkali. Sobolenková so šancou na hetrik, proti bude Rybakinová – VIDEO



Víťazkou dvojhry žien na US Open sa stane Jelena Rybakinová alebo Arina Sobolenková. Američania sa svojej hráčky vo finále na US Open v New Yorku nedočkali. Bieloruska Arina Sobolenková a Kazaška ...



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sabalenka 676x451 11.9.2026 (SITA.sk) - Víťazkou dvojhry žien na US Open sa stane Jelena Rybakinová alebo Arina Sobolenková.


Američania sa svojej hráčky vo finále na US Open v New Yorku nedočkali. Bieloruska Arina Sobolenková a Kazaška narodená v Moskve Jelena Rybakinová zabojujú o titul vo dvojhre žien na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny.

Bude to aj súboj dvoch najvyššie nasadených hráčok a tiež zápas súčasnej svetovej jednotky proti nadchádzajúcej, keďže Rybakinová bude od pondelka číslo 1 namiesto Sobolenkovej bez ohľadu na to, ako sa skončí finále.

V úvodnom semifinále si Sobolenková poradila s Američankou Jessicou Pegulovou 7:5, 6:2 a v tom druhom Rybakinová prevýšila ďalšiu Američanku Coco Gauffovú 3:6, 6:4, 6:4.

Opäť raz slávil úspech Sobolenkovej ultra ofenzívny tenis, keďže si pomohla 29 víťaznými údermi a 7 esami. Dvadsaťosemročná Bieloruska v koncovke vyrovnaného prvého setu využila druhý setbal pri podaní Pegulovej a od tejto chvíle jej prepustila iba dva gemy. Ak dynamická rodáčka z Minska zvíťazí aj vo finále, dovŕši vo Flushing Meadows víťazný hetrik z predchádzajúcich dvoch rokov.


Toto je môj domov!


"Som mimoriadne šťastná, že som to dokázala, lebo som veľmi túžila po ďalšom finále v New Yorku. Bola som cieľavedomá a odhodlaná. Neustále som si počas zápasu opakovala: musím to zvládnuť, lebo toto je môj domov," vravela Sobolenková v prvej postupovej reakcii na kurte.

Sobolenkovej bilancia na grandslamových turnajoch na tvrdom povrchu je pozoruhodná. Nechýbala v posledných štyroch finálových zápasoch na Australian Open (bilancia 2-2) a nebude chýbať ani vo štvrtom finále za sebou na US Open (zatiaľ 2-1).

Iba tri prehry


Znamená to, že od roku 2023 prehrala na "harde" na tzv. turnajoch veľkej štvorky iba tri zápasy (bilancia 51-3). "Ak sa Arina dostane do svojho rytmu, hrá až brutálne tvrdý a ofenzívny tenis a súperku zabíja údermi z ktorejkoľvek časti kurtu," vytiahla postreh bývalá americká tenistka Mary Carillová, dnes spolukomentátorka prenosov z US Open, na webe US Open.


V Austrálii aj v Indian Wells


Proti Rybakinovej to Sobolenková nebude mať jednoduché. Práve táto 27-ročná a 184 cm vysoká Kazaška ju tento rok zdolala vo finále Australian Open v Melbourne a pripísala si tam svoj druhý grandslamový titul. Proti sebe nastúpili aj vo finále Australian Open 2023, tam však zvíťazila Sobolenková.

V aktuálnej sezóne nastúpili proti sebe aj vo finále Indian Wells a semifinále v Miami, v oboch prípadoch sa tešila Sobolenková. Avšak v Indian Wells to bolo o jednu loptičku v tajbrejku rozhodujúceho setu. Celkovo bilancia ich vzájomných zápasov vyznieva tesne pre bieloruskú hráčku, ktorá sa v 17 dueloch tešila na konci desaťkrát.

https://www.instagram.com/p/DdIc1eyFJrh

Musí sa zlepšiť


"Proti Gauffovej to bolo náročné, lebo sa snaží neustále tlačiť svoju súperku. Má výborné podanie, ale v závere zápasu v ňom objavilo niekoľko chybičiek a tie som využila. A čo vravím na súperku vo finále? Ak sa ešte nezlepším, nemám šancu uspieť. Len stopercentný a koncentrovaný výkon ma môže priviesť k víťazstvu nad Arinou," vyhlásila Rybakinová po semifinálovom triumfe.

Dvojhra žien - semifinále:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Jessica Pegulová (USA-3) 7:5, 6:2
Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Coco Gauffová (USA-4) 3:6, 6:4, 6:4



Zdroj: SITA.sk - Američania sa svojej finalistky nedočkali. Sobolenková so šancou na hetrik, proti bude Rybakinová – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

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