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10. septembra 2026
Francúzsko stiahlo podporu pre Infantina vo voľbách na post prezidenta FIFA
Tagy: MS vo futbale 2026
Francúzska futbalová federácia sa pridala k ďalším európskym federáciám odmietajúcim kandidáturu Gianniho Infantina. Francúzska futbalová federácia (FFF) nebude podporovať kandidatúru Gianniho ...
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10.9.2026 (SITA.sk) - Francúzska futbalová federácia sa pridala k ďalším európskym federáciám odmietajúcim kandidáturu Gianniho Infantina.
Francúzska futbalová federácia (FFF) nebude podporovať kandidatúru Gianniho Infantina na ďalšie funkčné obdobie prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), voľby sa uskutočnia v marci 2027. Táto pozícia Francúzska je v súlade s postojom ďalších európskych futbalových zväzov, ako sú Belgicko, Taliansko, Škótsko, Švédsko a Wales, ktorí taktiež verejne stiahli podporu pre Infantina.
FIFA minulý víkend potvrdila, že 56-ročný Švajčiar Infantino bude kandidovať vo voľbách prezidenta napriek negatívnym reakciám na jeho zrušený plán priviesť súkromných investorov do mužských a ženských majstrovstiev sveta. V súčasnosti je Infantino jediný kandidát, avšak prezident CONCACAF Victor Montagliani je považovaný za pravdepodobného vyzývateľa.
Prezident FFF Philippe Diallo vo svojom vyjadrení uviedol: "Veríme, že dôvera vložená do prezidenta FIFA bola zrazená a spôsob, akým sa uvažuje o riadení svetového futbalu, už nereflektuje naše hodnoty. Preto sa FFF jednohlasne rozhodla stiahnuť podporu kandidátovi na prezidenta FIFA, Giannimu Infantinovi." Diallo ďalej zdôraznil historickú legitimitu Francúzska ako jednej zo zakladajúcich krajín FIFA a jeho právo zasiahnuť pri pocite, že FIFA a jej prezident sa uberajú zlým smerom pri riadení svetového futbalu.
Infantino prevzal taktovku nad FIFA v roku 2016 po Seppovi Blatterovi. Odvtedy čelí silnej kritike, najmä od oznámenia plánu na vytvorenie komerčnej dcérskej spoločnosti na spravovanie veľkých podujatí FIFA ako sú majstrovstvá sveta a MS klubov. Tento plán mal umožniť súkromným investorom podieľať sa na podniku vytvorenom v rámci iniciatívy FIFA Forward Enterprise (FFE), ale následná vlna odporu viedla k jeho rýchlemu stiahnutiu.
Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila bojkotom súťaží FIFA a neskôr túto hrozbu pozastavila, no zároveň vyzvala Infantina na odstúpenie a pripravuje prípadné právne kroky pre údajnú "trestnú správu". FFF oznámila, že začne konzultácie pred tým, než rozhodne, koho podporí ako protikandidáta Infantina na Kongrese FIFA v marockom Rabate.
Victor Montagliani, podpredseda FIFA a dlhodobý spojenec Infantina, sa začal od neho dištancovať už pred plánmi na privátnych investorov. Infantino však stále má podporu niektorých významných futbalových organizácií, vrátane tej zo Saudskej Arábie, ktorá bude hostiť MS 2034, Africkej futbalovej konfederácie (CAF) či juhoamerickej konfederácie CONMEBOL.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko stiahlo podporu pre Infantina vo voľbách na post prezidenta FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska futbalová federácia (FFF) nebude podporovať kandidatúru Gianniho Infantina na ďalšie funkčné obdobie prezidenta Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), voľby sa uskutočnia v marci 2027. Táto pozícia Francúzska je v súlade s postojom ďalších európskych futbalových zväzov, ako sú Belgicko, Taliansko, Škótsko, Švédsko a Wales, ktorí taktiež verejne stiahli podporu pre Infantina.
FIFA minulý víkend potvrdila, že 56-ročný Švajčiar Infantino bude kandidovať vo voľbách prezidenta napriek negatívnym reakciám na jeho zrušený plán priviesť súkromných investorov do mužských a ženských majstrovstiev sveta. V súčasnosti je Infantino jediný kandidát, avšak prezident CONCACAF Victor Montagliani je považovaný za pravdepodobného vyzývateľa.
Prezident FFF Philippe Diallo vo svojom vyjadrení uviedol: "Veríme, že dôvera vložená do prezidenta FIFA bola zrazená a spôsob, akým sa uvažuje o riadení svetového futbalu, už nereflektuje naše hodnoty. Preto sa FFF jednohlasne rozhodla stiahnuť podporu kandidátovi na prezidenta FIFA, Giannimu Infantinovi." Diallo ďalej zdôraznil historickú legitimitu Francúzska ako jednej zo zakladajúcich krajín FIFA a jeho právo zasiahnuť pri pocite, že FIFA a jej prezident sa uberajú zlým smerom pri riadení svetového futbalu.
Infantino prevzal taktovku nad FIFA v roku 2016 po Seppovi Blatterovi. Odvtedy čelí silnej kritike, najmä od oznámenia plánu na vytvorenie komerčnej dcérskej spoločnosti na spravovanie veľkých podujatí FIFA ako sú majstrovstvá sveta a MS klubov. Tento plán mal umožniť súkromným investorom podieľať sa na podniku vytvorenom v rámci iniciatívy FIFA Forward Enterprise (FFE), ale následná vlna odporu viedla k jeho rýchlemu stiahnutiu.
Európska futbalová únia (UEFA) pohrozila bojkotom súťaží FIFA a neskôr túto hrozbu pozastavila, no zároveň vyzvala Infantina na odstúpenie a pripravuje prípadné právne kroky pre údajnú "trestnú správu". FFF oznámila, že začne konzultácie pred tým, než rozhodne, koho podporí ako protikandidáta Infantina na Kongrese FIFA v marockom Rabate.
Victor Montagliani, podpredseda FIFA a dlhodobý spojenec Infantina, sa začal od neho dištancovať už pred plánmi na privátnych investorov. Infantino však stále má podporu niektorých významných futbalových organizácií, vrátane tej zo Saudskej Arábie, ktorá bude hostiť MS 2034, Africkej futbalovej konfederácie (CAF) či juhoamerickej konfederácie CONMEBOL.
Zdroj: SITA.sk - Francúzsko stiahlo podporu pre Infantina vo voľbách na post prezidenta FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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