Američania uzavreli súpisku, do Tokia aj LaVine a Grant

Vedenie basketbalovej reprezentácie USA uzavrelo súpisku na OH 2020. V Tokiu sa predstavia aj Zach LaVine z Chicaga Bulls a Jerami Grant z Detroitu Pistons. Američania pocestujú do Japonska s jasným cieľom získať štvrté olympijské zlato za sebou.



Súčasťou 12-členného kádra nebude James Harden z Brooklynu Nets, ktorý mal počas play off zámorskej NBA problémy so zadným stehenným svalom. Okrem LaVinea a Granta budú trénerovi Greggovi Popovichovi k dispozícii Bradley Beal (Washington Wizards), Kevin Durant (Brooklyn), Bam Adebayo (Miami Heat), Jrue Holiday, Khris Middleton (obaja Milwaukee Bucks), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Devin Booker (Phoenix Suns), Draymond Green (Golden State Warriors) a Jayson Tatum (Boston Celtics). Informovala o tom agentúra AP.