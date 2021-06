Slováci sa proti Španielsku zapísali do histórie, päťgólový debakel na ME vo futbale prišiel po 17 rokoch

Mučivá ťažoba

Stálo ich to veľa nervov

Zdecimovaný súper

24.6.2021 (Webnoviny.sk) - Uplynulo 6218 dní od chvíle, keď sa na európskom šampionáte vo futbale zrodil výsledok, ktorý by tak výrazne diferencoval kvality súperov na trávniku.Inými slovami päťgólový prídel Slovákom od Španielov v Seville prišiel 17 rokov a 9 dní odvtedy, čo na ME 2004 Švédi nasúkali Bulharom rovnako päť gólov a neinkasovali ani raz. Toto prirovnanie zámerne použil redaktor španielskeho denníka El Mundo Deportivo, aby vystihol stredajšie dianie na štadióne La Cartuja v Seville."Luis Enrique si pred zápasom so Slovenskom želal, aby mu vyšli zmeny v zostave, aby jeho tím vyhral a on mal z toho dobrý pocit a aby sa konečne potešili aj španielski fanúšikovia. Všetky tri tieto predsavzatia sa mu podarilo splniť," skonštatoval Lobo Carrasco vo svojej analýze španielsko-slovenského sevillského súboja."Napriek tradičnému zlyhaniu pri pokutovom kope Španielsko od prvej minúty dobre rozbehlo tento existenčný zápas. Už druhý gól v sieti Dúbravku znamenal hernú nadradenosť, ale pred nami bol stále celý druhý polčas. Na jeho začiatku sa zdalo, že Slováci sa chcú konečne zoznámiť s Unaiom Simónom na druhej strane ihriska. Napokon im však zostala len nenaplnená túžba. Absolútnu kontrolu stanovil tretí gól, keď sa lopta od Pedriho a Jordiho Albu dostala k Sarabiovu a ten to celé pôsobivo dokončil. Stav 3:0 aj horúčava na ihrisku spôsobili, že Slováci zostali obarení až do konca zápasu. Naopak, domáci sa neprestávali angažovať pred Dúbravkom a ďalšie dva góly pridali v najviac rozdielovej fáze zápasu striedajúci hráči Ferran Torres a Pau Torres s finálnym prispením Kucku. Odvtedy až do konca to už bola len mučivá ťažoba pre Slovákov," doplnil rovnaký španielsky autor.Športové periodikum As si v hodnotení zápasu pomohlo tým, čo povedal tréner Luis Enrique po predchádzajúcich dvoch remízových dueloch svojich zverencov. "Čakáme na to, kým niekto odzátkuje fľašu so šumivým vínom. Myslím tým okamih, keď konečne začneme dávať góly," povedal Luis Enrique po remíze 1:1 s Poliakmi."Teraz sme sa konečne dočkali a zátka pôsobivo vyletela do vzduchu. Stálo nás to veľa nervov, ale zo všetkého najdôležitejší je postup medzi šestnásť najlepších. Je úplne jedno, či teraz narazíme na sedemmetrové vlny v súboji s Chorvátmi či niekým ďalším zo skupiny smrti. Po počiatočnej mučivej zimnici sme sa konečne trikrát nadýchli a začali normálne žiť. Španielsko zvládlo svoje prvé finále na tomto šampionáte, aj keď za výdatnej pomoci brankára súpera aj celého slovenského tímu. Všimli sme si, že hráči sa cestou do hotela usmievali od ucha k uchu a také čosi býva nákazlivé. Najmä keď je jedným z nich opäť aj muž menom Busquets," napísal Héctor Martínez z denníka As.Ďalší španielsky novinár Luis Buxeres z denníka La Vanguardia pripomenul starú futbalovú pravdu: "Zápasy, v ktorých ide o všetko sa nehrajú, tie sa vyhrávajú. Španieli so Slovákmi síce nehrali vo finále, ale o svoju budúcnosť na šampionáte a to je z hľadiska dôležitosti to isté. Suverénne víťazstvo proti zdecimovanému súperovi napokon stačilo na druhé miesto v skupine, ale možno je to tak lepšie, že Švéd Claesson v 94. min strelil gól. Enriqueho mužstvo si nezaslúžilo viac ako len prekĺznuť do osemfinále. Hráči však tentoraz výkonmi nechali zabudnúť na výhovorky o zlom trávniku či výkone rozhodcov. Tréner ich nakazil svojou vierou a oni mu konečne ukázali radosť z futbalu."Zatiaľ čo Slováci odcestovali domov, Španieli pokračujú na Euro 2020 v pondelok 28. júna osemfinálovým súbojom s Chorvátmi. Hrať sa bude od 18.00 h SELČ v dánskej metropole Kodaň.