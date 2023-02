Američania vykonávajú vojenské cvičenia v Juhočínskom mori v čase napätých vzťahov s Čínou

Cvičenia v Juhočínskom mori

Protesty zo strany Pekingu

12.2.2023 (SITA.sk) - Americké námorníctvo a pechota organizujú spoločné cvičenia v Juhočínskom mori. Deje sa tak v čase zvýšeného napätia v americko-čínskych vzťahoch v súvislosti so zostrelením podozrivého čínskeho špionážneho balóna.Siedma flotila so základňou v Japonsku v nedeľu uviedla, že skupina lietadlových lodí USS Nimitz a 13. námorná expedičná jednotka vykonávajú v Juhočínskom mori „operácie integrovaných expedičných úderných síl“.Poznamenala, že cvičenia zahŕňajúce lode, pozemné sily a lietadlá sa konali v sobotu, ale neuviedla žiadne podrobnosti o začiatku a trvaní akcie.Čína si nárokuje prakticky celé Juhočínske more a dôrazne protestuje proti vojenskej aktivite iných krajín na tejto spornej vodnej ceste, ktorou sa každý rok prepraví tovar v hodnote päť biliónov dolárov.USA neuznávajú žiadne oficiálne vyhlásenia o suverenite v Juhočínskom mori, ale tvrdia, že v oblasti musí byť zachovaný voľný pohyb lodí a lietadiel. To už viackrát vyvolalo protesty zo strany Pekingu.