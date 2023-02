Záchranári v Turecku vytiahli živé mladé dievča a Sýrčana, pod troskami uviazli na 150 hodín

Katastrofické zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac ako 28-tisíc mŕtvych. Zaradilo sa tak medzi desať najsmrteľnejších za ostatných 20 rokov. V samotnom Turecku to bolo najsmrteľnejšie zemetrasenie sa viac ako 80 rokov.



12.2.2023 - Aj v nedeľu sa záchranárom pátrajúcim po preživších ničivého pondelňajšieho zemetrasenie v Turecku a Sýrii podarilo vytiahnuť z trosiek zničených budov živých ľudí. Referuje o tom britský web The Guardian s odvolaním sa na vyhlásenie tureckého ministra zdravotníctva Fahrettina Kocu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.Po 150 hodinách zachránili mladé dievča, ktoré podľa politika po vytiahnutí spod sutín ošetrili v poľnej nemocnici v provincii Hatay a následne ho vrtuľníkom previezli do nemocnice v Adane. Ešte o hodinu dlhšie bol uväznený v troskách Sýrčan Abdullah Elali žijúci v Antakyi.Okno na prežitie pod troskami sa podľa expertov rýchlo uzatvára. „Prvých 72 hodín sa považuje za kritických. Miera prežitia v priemere do 24 hodín je 74 percent, po 72 hodinách je to 22 percent a na piaty deň je to šesť percent,“ vyjadril sa odborník na prírodné nebezpečenstvá anglickej Nottingham Trent University Steven Godby.