Američania získali v basketbale na OH v Paríži piate zlato v sérii, koncovka finále pripomínala galapredstavenie Stephena Curryho

Výkon Curryho z Golden State Warriors vyčnieval

Najlepší americký basketbalista v histórii

11.8.2024 (SITA.sk) - Basketbalisti Spojených štátov amerických zvíťazili v sobotňajšom strhujúcom finále olympijského turnaja v Paríži nad domácimi Francúzmi 98:87 a v Bercy Arene získali zlaté medaily. Hviezdni hráči Stephen Curry Kevin Durant či LeBron James doviedli americký tím k piatej zlatej medaile na scéne olympijských hier v rade a 17. najcennejšiemu kovu celkovo.Ostatný raz sa Američania netešili v basketbale zo zlata v Aténach 2004, kde ich v semifinále zastavili neskorší šampióni z Argentíny.Francúzom nepomohli k zlatu ani špičkové strelecké výkony hviezdy zámorskej NBA Victora Wembanyamu, ktorý bol s 26 bodmi najlepším strelcom zápasu, či 20-bodového Guerschona Yabuseleho z Realu Madrid. Nad všetkými vyčnieval výkon Curryho z Golden State Warriors , ktorý si z koncovky duelu spravil vlastné galapredstavenie.V záverečných troch minútach „vytasil“ tri ukážkové trojky a znemožnil pomýšľať na zlato dobre hrajúcim Francúzom, ktorí pred očami prezidenta Emmanuela Macrona v závere stretnutia stiahli americký náskok na rozdiel troch bodov. Curry v úvodných štyroch zápasoch na OH 2024 zaznamenal iba päť trojok, ale v semifinále a finále dovedna až 17 (9+8).„Som veľmi vďačný za túto zlatú medailu na mojom krku. Mám jednu, no potrebujem ešte ďalšie tri, aby som dobehol Duranta. Mali sme výnimočnú skupinu hráčov a som rád, že sa nám to podarilo. V prvých štyroch zápasoch sa mi darila hra, ale nepadalo mi to tam. Netreba sa však vzdávať, čo sa potvrdilo v posledných dvoch zápasoch, keď som to konečne 'zlomil',“ povedal Curry pre informačný servis OH 2024.Ďalší hviezdny Američan Kevin Durant získal štvrté olympijské zlato a v tomto smere je najlepším americkým basketbalistom v histórii.„V našom basketbalovom programe je veľa hráčov. Nerozmýšľam nad tým, kto je najlepší hráč. Snažím sa prispieť, ako len môžem, a chcem len posúvať našu hru dopredu,“ povedal Durant, ktorý nezatvára dvere pred prípadnou účasťou na OH 2028 v Los Angeles.Francúza Wembanyamu škrelo, že pri premiérovej účasti nezískal zlato, no bol vďačný aj za striebro.„Užívam si túto chvíľu. Som hrdý na mojich spoluhráčov a na to, čo sme tu vo Francúzsku dokázali pred našimi fanúšikmi. Nechám to všetko vstrebať,“ povedal 20-ročný Wembanyama, ktorý na klubovej úrovni pôsobí v tíme NBA San Antonio Spurs.