Khelifová dáva na súd kritikov a hejterov za kybernetické obťažovanie, jej právnik hovorí o sexistickej kampani

11.8.2024 (SITA.sk) - Olympijská víťazka v boxe Alžírčanka Imane Khelifová podala počas olympijských hier vo Francúzsku právnu sťažnosť za "online" obťažovanie po spŕške neoprávnenej kritiky a nepravdivých tvrdení o jej pohlaví. Uviedol to v nedeľu jej právnik Nabil Boudi.Khelifová získala zlatú medailu v ženskej welterovej váhe, čím sa stala hrdinkou v rodnom Alžírsku a pritiahla globálnu pozornosť na ženský box. Pre svoje mužské črty však vzbudila pozornosť neprajníkov a hejterov, ktorí ju verejne kritizovali za to, že súťažila v ženskej kategórii.Sťažnosť bola podaná v piatok špeciálnej jednotke parížskej prokuratúry pre boj proti nenávistným prejavom v "online" priestore. "Ako dôvod uvádzame ´priťažujúce kybernetické obťažovanie´ zamerané proti Khelifovej," uviedol Nabil Boudi.Vo vyhlásení to opísal ako "mizogýnnu, rasistickú a sexistickú kampaň“ proti boxerke. Teraz je na rozhodnutí prokurátorov, či začnú vyšetrovanie. Ako je bežné vo francúzskom práve, sťažnosť neuvádza údajného páchateľa, ale ponecháva na vyšetrovateľoch, aby určili, kto by mohol byť vinný.Khelifová bola nevedomky vtiahnutá do celosvetového konfliktu o rodovú identitu a reguláciu v športe po svojom prvom súboji na OH 2024, keď talianska súperka Angela Cariniová v bolestiach odstúpila z turnaja len pár sekúnd po tvrdom údere od súperky.Vzápätí sa na internete po celom svete strhla lavína neoprávnenej kritiky voči Khelifovej, že je transgenderka alebo dokonca muž. Medzinárodný olympijský výbor sa postavil na jej obranu a verejne odsúdil tých, ktorí šírili dezinformácie. Khelifová uviedla, že šírenie mylných predstáv o nej poškodzuje jej ľudskú dôstojnosť.