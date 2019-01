Američania zničili mešitu vo východnej časti Sýrie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 25. januára (TASR) - Americké ozbrojené sily zničili vo štvrtok vo východnej časti Sýrie mešitu, ktorú podľa nich využívala teroristická organizácia Islamský štát (IS) ako veliteľské centrum pre svoje operácie.uvádza sa vo vyhlásení Centrálneho velenia ozbrojených síl USA (CENTCOM), z ktorého citovala agentúra Anadolu.Podľa CENTCOM pri útoku na mešitu zahynuli teroristi IS, ale ich počet nešpecifikovalo. Bližšie informácie k operácii neposkytlo.Útok sa konal v čase odsunu amerických síl zo Sýrie, ktorý minulý mesiac oznámil prezident USA Donald Trump.V uplynulých mesiacoch USA uskutočnili niekoľko úderov na mešity v Sýrii s tvrdením, že ich využívajú teroristi IS, zabili však pri tom desiatky civilistov, dodala Anadolu.