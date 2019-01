Americká vláda nariadila niektorým diplomatom opustiť Venezuelu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington/Caracas 25. januára (TASR) - Americká vláda nariadila vo štvrtok niektorým svojim diplomatom vo Venezuele opustiť túto krajinu, a to z bezpečnostných dôvodov. Veľvyslanectvo nechala otvorené, informovala agentúra AP.Podľa amerického ministerstva zahraničných vecí sa opustenie krajiny týka menej významných diplomatov a personálu ambasády.Podľa agentúry AFP venezuelský prezident Nicolás Maduro vo štvrtok nariadil zatvorenie venezuelského veľvyslanectva a konzulátov v USA a návrat všetkých diplomatov do vlasti. Zároveň Spojené štáty obvinil z toho, že tlačia opozičného lídra Juana Guaidóa, ktorý sa v stredu vyhlásil za dočasného prezidenta Venezuely, do pokusu o štátny prevrat.Maduro v stredu oznámil, že jeho vláda prerušuje diplomatické vzťahy s USA a americkým diplomatom dal 72 hodín na to, aby opustili krajinu. Reagoval tak na rozhodnutie Spojených štátov uznať legitimitu Guaidóa.Minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo však reagoval slovami, že Maduro nemá kompetencie na to, aby prerušil diplomatické vzťahy so Spojenými štátmi a vyhostil amerických diplomatov." dodal Pompeo vo vyhlásení.Spojené štáty, Kanada a hlavné juhoamerické krajiny v stredu uznali Guaidóa za dočasného prezidenta Venezuely. Maduro označil tento krok za pokus o prevrat organizovaný Washingtonom a prerušil diplomatické styky s USA.Maduro sa dočkal podpory od Ruska, Mexika, Bolívie, Iránu, Kuby, Nikaraguy a Turecka, zatiaľ čo Čína vyzvala na vyriešenie všetkých nezhôd mierovou cestou a vyslovila sa proti vonkajšiemu zasahovaniu do vnútorných záležitostí krajiny.