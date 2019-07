Americká administratíva odsúhlasila predaj zbraní Taiwanu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 9. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí USA súhlasilo s predajom amerických zbraní v hodnote 2,2 miliardy dolárov Taiwanu. Taiwan by mal okrem iného dostať vyše 100 bojových tankov typu Abrams.Informovala o tom v utorok agentúra AFP s tým, že takýto veľký predaj zbraní zrejme s nevôľou prijme Čína, ktorá považuje Taiwan za súčasť svojho územia.Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa oficiálne upovedomila americký Kongres o úmysle predať Taiwanu 108 tankov M1A2T Abrams, približne 250 prenosných protivzdušných systémov Stinger a ďalšie súvisiace vybavenie.Členovia Kongresu majú teraz 30 dní na to, aby voči zamýšľanému predaju zbraní vzniesli námietky, čo je však podľa AFP nepravdepodobné.Dodanie amerických tankov a prenosných raketových kompletov má podľa pondelkového vyhlásenia Pentagónu prispieť k modernizácii taiwanskej armády, zlepšeniu jej schopnosti čeliť "a zaistiť obranyschopnosť krajiny. To zároveň podporí ciele americkej zahraničnej politiky v regióne a posilní národnú bezpečnosť USA, uviedol Pentagón. Súčasne zdôraznil, že dodávka amerických zbraní nezmení základnú vojenskú rovnováhu v oblasti.Spojené štáty sú hlavným dodávateľom vojenskej techniky pre Taiwan. Tamojšie ministerstvo obrany potvrdilo záujem kúpiť americké tanky, protivzdušné systémy a ďalšiu vojenskú techniku začiatkom júna.Čínska vláda následne vyzvala Spojené štáty, aby žiadne zbrane Taiwanu nepredávali a rešpektovali politiku jednej Číny. Peking považuje Taiwan za svoje územie, ktoré sa jedného dňa vráti pod čínsku kontrolu, v prípade potreby aj použitím vojenskej sily.