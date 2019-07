P. Altmaier varoval pred stratou kontaktov s technológiami budúcnosti

Na archívnej snímke Peter Altmaier. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Francisco 9. júla (TASR) – Nemecký spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier varoval pred tým, aby Nemecko nestratilo kontakt vo vývoji autonómne jazdiacich automobilov." uviedol v pondelok (8. 7.) politik CDU v San Francisku, kde začal päťdňovú pracovnú cestu po Spojených štátoch.Minister sa v autonómnom aute firmy Zoox odviezol na testovacej jazde. Po jej skončení uviedol, že to bol pôsobivý zážitok.Aj v Nemecku jestvuje mnoho výskumných ambícií veľkých výrobcov automobilov, ktorí sa zaoberajú vývojom autonómnych vozidiel. „. V Nemecku sa budú musieť vytvoriť rámcové podmienky, ktoré umožnia, aby sa nové systémy dostávali do praxe ako prvé," povedal Altmaier.Autonómne jazdy a umelá inteligencia sú ťažiskom a ústrednou časťou Altmaierovej priemyselnej stratégie. Minister v nej pripisuje aktívnejšiu úlohu aj politikom.Altmaier zostáva do utorka v Silicon Valley. Bude hovoriť so zástupcami firiem z oblasti informačných technológií a z výskumných centrál. V stredu a vo štvrtok (10. a 11. 7.) bude rokovať s vládnymi predstaviteľmi vo Washingtone.