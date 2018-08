Americká akciová burza dosahuje rast napriek zložitej situácii

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 18. augusta (TASR) - Burza na Wall Street pokračovala v piatok (17.8.) v pozitívnom trende z predchádzajúceho dňa. Hoci sa spočiatku prejavovalo váhanie investorov, na sklonku burzového dňa nadobudli istotu, že sa obchodný spor medzi USA a Čínou zmierni.Dow Jones Industrial Average (DJIA) hlavný index americkej burzy v piatok vzrástol o 0,43 % na 25.669,32 bodu. Vo štvrtok dosiahol prírastok až 1,5 %. V porovnaní s piatkom (9.8.) posilnil index za týždeň o 1,4 %. Dostal sa na najvyššiu úroveň od apríla tohto roku.Širšie koncipovaný index S&P 500 v piatok zaznamenal prírastok 0,33 %. Deň skončil na hodnote 2850,13 bodu. Podobný výsledok mal aj technologický výberový index Nasdaq 100. Jeho vzostup bol 0,4 % a skončil na 7377,54 bodu.Vývoj na americkej burze negatívne neovplyvnili ani ďalšie hrozby Bieleho domu, že zavedie nové sankcie proti Ankare, ak rýchlo neprepustí zadržiavaného amerického pastora. Turecké líra po niekoľkých dňoch zotavovania sa znovu stratila pôdu pod nohami.V indexe Nasdaq najviac oslabili akcie Tesly Elona Muska, o takmer 9 %. Americký priekopník masovej výroby áut s elektrickým pohonom vzbudil pozornosť amerického burzového dohľadu SEC, lebo stále má problémy s ich produkciou a nedodržuje sľuby o rýchlom raste produkcie. Druhým dôvodom, prečo chce s Muskom vedenie SEC hovoriť, je, že správna rada spoločnosti intenzívne hľadá topmanažéra, ktorý by nahradil chorľavého šéfa koncernu.Akcie viacerých firiem išli v piatok smerom hore. Boli medzi nimi podiely výrobcu počítačov Apple. Zhodnotili sa o 2 %. Akcie výrobcu stavebných strojov Caterpillar stúpli o 2,26 %. Akcie Nordstromu posilnili dokonca o 13 %. Zhodnocujú sa aj akcie koncernu Deere & Co, lebo záujem o ich stroje na úpravu terénu stúpa na celom svete. Jeho situáciu však komplikuje zdražovanie surovín a transportu.