V areáli niekdajších sobraneckých kúpeľov si opäť zmerajú sily furmani

Sobrance 18. augusta (TASR) - Areál lesoparku niekdajších Sobraneckých kúpeľov v nedeľu (19.8.) zaplnia šikovní furmani, ich statné kone a fanúšikovia tohto remesla. Aj v tomto roku si zmerajú sily v rôznych disciplínach.informoval TASR Viktor Wurm z organizácie Košice Región Turizmus. Furmani spolu so svojimi štvornohými tátošmi budú súťažiť v troch disciplínach.priblížil.Pripravená je aj súťaž krásy, o víťazoch ktorej v hlasovaní rozhodnú diváci.priblížil Wurm s tým, že mimosúťažne budú môcť návštevníci tiež ochutnať špeciality zahraničných kuchárskych tímov z Poľska a Ukrajiny.spomenul.Súčasťou programu je aj vystúpenie folklórnych súborov a Mariána Čekovského. V remeselníckej uličke si návštevníci budú môcť vyskúšať prácu v keramickej dielni, kováčskej vyhni, naučiť sa môžu aj to, ako sa plieska bičom. Pre deti je pripravená lesná pedagogika. Na štyroch stanovištiach budú plniť úlohy, objavovať a spoznávať prírodu navôkol.Turistom, ktorí navštívia Furmanské preteky, krajská organizácia odporúča aj výlet do okolia.vymenoval Wurm. Niektoré z týchto miest sú podľa jeho slov tiež súčasťou celodenného autobusového výletu, ktorý organizácia usporadúva. Navyše, autobusový výlet za zaujímavosťami tohto kraja pripravili pre návštevníkov aj organizátori Furmanských pretekov. Popoludní si tak priamo zo Sobraneckých kúpeľov môžu z podujatia odskočiť spoznávať krásy tohto regiónu.Furmanské preteky sú súčasťou TOP podujatí krajského programu Terra Incognita.