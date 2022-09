Americká ambasáda v Moskve vyzvala občanov USA, aby okamžite opustili Rusko, kým sú možnosti komerčného cestovania

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Americké veľvyslanectvo v Moskve vydalo ďalšie bezpečnostné upozornenie pre Američanov v Rusku a vyzvalo ich, aby z krajiny odišli „okamžite, kým k dispozícii sú obmedzené možnosti komerčného cestovania".Ambasáda to odôvodnila trvajúcou čiastočnou mobilizáciou v Rusku pre vojnu na Ukrajine.„Rusko by mohlo odmietať uznávanie amerického občianstva v prípade ľudí s dvojitým občianstvom, odmietať im prístup k americkej konzulárnej pomoci, nedovoliť im odcestovať z Ruska a odviesť ľudí s dvojitým občianstvom pre vojenskú službu," uviedlo veľvyslanectvo.Ambasáda USA v Rusku už 15. augusta upozornila, že Američania by mohli byť terčom obťažovania a mohli mať problémy pri prístupe ku konzulárnej pomoci.