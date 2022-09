Americký generál vo výslužbe dúfa, že do konca roka zatlačia Ukrajinci Rusov na pozície zo začiatku vojny a potom oslobodia Krym

28.9.2022 (Webnoviny.sk) - Americký vojenský generál vo výslužbe Ben Hodges vyhlásil, že prechováva „veľkú dôveru“ voči ukrajinským ozbrojeným silám a ich schopnosti oslobodiť všetky územia, ktoré v súčasnosti okupuje Rusko.Ako referuje web Kyiv Independent, povedal to v rozhovore pre litovskú verejnoprávnu televíziu LRT.„Dúfam, že do konca tohto roka ukrajinské sily zatlačia ruské sily na pozície z 23. februára a do polovice budúceho roka budú Ukrajinci na Kryme,“ povedal Hodges.Ten minulý týždeň v rozhovore pre Kyiv Independent povedal, že vo vojne nastal „bod nezvratného impulzu pre Ukrajinu“.Na margo súčasného stavu ruských ozbrojených síl povedal, že „nechcú bojovať, sú vyčerpaní, rovnako tak aj ich logistika“.