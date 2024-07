Americká armáda zvyšuje bezpečnostnú pohotovosť na európskych základniach, dôvodom je kombinácie hrozieb

Parlamentné voľby vo svete

Dodatočné bezpečnostné opatrenia

1.7.2024 (SITA.sk) - Americká armáda zvýšila bezpečnostné opatrenia na svojich základniach v Európe a žiada jej príslušníkov, aby boli ostražitejší a menej nápadní. Dôvodom je kombinácia hrozieb, ktoré zaznamenáva naprieč regiónom.Velenie americkej armády v Európe v nedeľu uviedlo, že „na bezpečnosť americkej vojenskej komunity v zahraničí vplýva viacero faktorov“.Zvýšenie úrovne pohotovosti na „Charlie“ je podľa dvoch nemenovaných predstaviteľov výsledkom kombinácie udalostí v Európe vrátane parlamentných volieb vo Francúzsku a Spojenom kráľovstve, nadchádzajúcej olympiády a ďalších športových podujatí, ako aj vojny na Ukrajine i v Pásme Gazy. Spomenutí predstavitelia však uviedli, že o žiadnej konkrétnej hrozbe nevedia.Ochrana ozbrojených síl Charlie je druhou najvyššou úrovňou pre príslušníkov ozbrojených síl a je ustanovená, „keď dôjde k incidentu alebo sa získajú spravodajské informácie, ktoré naznačujú, že je pravdepodobná nejaká forma teroristickej akcie alebo útok proti personálu alebo zariadeniam“.Zvýšenie stupňa ohrozenia na úroveň Charlie znamená, že v amerických vojenských zariadeniach budú zavedené dodatočné bezpečnostné opatrenia, ale je na rozhodnutí každého veliteľa, aké opatrenia to budú.Znamená to tiež, že príslušníci a ich rodiny, ktorí žijú v jednotlivých komunitách, by si mali viac všímať svoje okolie a nepriťahovať na seba pozornosť, uviedol jeden zo spomenutých predstaviteľov.