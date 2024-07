Vojaci NATO na Slovensku majú nové velenie. Čechov vystriedali Španieli

1.7.2024 (SITA.sk) - Velenie mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na území Slovenska preberajú Španieli. Vo velení vystriedali Českú republiku. Informoval o tom minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ).Výmena velenia sa uskutočnila v Centre výcviku Lešť. Minister sa poďakoval Českej republike, ktorá sa ako prvá ujala tejto úlohy pred dvomi rokmi, a to po začiatku vojny na Ukrajine, keď bolo potrebné posilniť východné krídlo NATO.„Nás sused, náš brat, náš priateľ prišiel ako prvý a za dva roky ukázal, ako má fungovať spolupráca medzi viacerými krajinami," uviedol Kaliňák a priblížil, že okrem Česka a Španielska je súčasťou aj Nemecko, Slovinsko, Portugalsko, USA, pričom od dnešného dňa začína tranformácia mnohonárodnej bojovej skupiny na mnohonárodnú brigádu a pridá sa aj Rumunsko a Turecko.„Myslím si, že sa ako hosťujúca krajina snažíme vytvoriť dobré podmienky. Nie vždy je všetko ideálne, aj my sa učíme za pochodu. No vieme, čo chceme zlepšiť a budeme pripravovať nové priestory a opravy tak, aby sme mohli mať vždy posilnenú prítomnosť vojakov v prípade ohrozenia či rizika, ktoré prichádza práve z konfliktu, ktorý prebieha na Ukrajine," konštatoval Kaliňák. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) sa poďakoval všetkým štátom a aliančným partnerom za zhostenie sa tejto úlohy.