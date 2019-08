Americká automobilka Tesla zvýšila ceny svojich áut v Číne

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šanghaj 30. augusta (TASR) - Americký výrobca elektrických áut Tesla zvýšil od piatka ceny svojich vozidiel v Číne. Dôvodom sú dovozné clá a pokles hodnoty čínskeho jüanu na vyše 10-ročné minimum. Spoločnosť tak urobila krok, o ktorom informovali médiá začiatkom týždňa, keď uviedli, že Tesla pristúpi k zvýšeniu cien svojich vozidiel na čínskom trhu o niečo skôr. Pôvodne ich plánovala zvýšiť od septembra.V prípade základnej verzie Modelu 3 vzrástla cena o vyše 2 % na 363.900 jüanov (46.016 eur). V podobnom rozsahu sa zvýšili aj ceny základnej verzie Model S a športovo-úžitkového vozidla Model X, pričom v prvom prípade nová cena dosiahla 793.900 jüanov a v druhom 809.900 jüanov.Tesla patrí medzi spoločnosti, ktoré najviac doplácajú na obchodný spor medzi USA a Čínou. V súčasnosti všetky autá predávané na čínskom trhu dováža a v dôsledku dovozných ciel tak musela za posledný rok niekoľkokrát svoje ceny v Číne upravovať. K najnovšiemu zvýšeniu cien pristúpila po tom, ako Čína umožnila začiatkom augusta svojej mene prelomiť citlivú hranicu 7 jüanov za dolár, prvýkrát za vyše 10 rokov. USA následne prvýkrát od roku 1994 označili Čínu za menového manipulátora, čo však Peking odmieta.Zdroje oboznámené s informáciami pre agentúru Reuters začiatkom týždňa uviedli, že Tesla nevylučuje ďalší rast cien v decembri. Urobí tak v prípade, že Čína splní svoje hrozby a od 15. decembra zavedie 25-percentné dovozné clá na americké autá a 5-percentné clá na autosúčiastky. Medzičasom sa však zo strany Číny aj USA objavili signály, že zástupcovia obchodu by opäť mohli zasadnúť za rokovací stôl.V súčasnosti Tesla stavia v Číne svoj prvý zahraničný závod, ktorý by mal firme pomôcť zmierniť dôsledky obchodnej vojny. Závod v Šanghaji by mal byť uvedený do prevádzky do konca roka a Tesla tvrdí, že v prvých fázach by mohol produkovať 3000 vozidiel Model 3 týždenne.Automobilka nezverejňuje údaje o predaji vozidiel za jednotlivé krajiny, podľa odhadov poradenskej spoločnosti LMV Automotive však za sedem mesiacov tohto roka predala v Číne 23.678 vozidiel. Z toho 17.451 boli autá Model 3.(1 EUR = 7,9081 CNY)