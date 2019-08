Lubyová: Miera zabezpečenia reedícií učebníc je zhruba na úrovni 75%

Martina Lubyová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 30. augusta (TASR) – Celková miera zabezpečenia reedícií učebníc požadovaných školami z objednávacieho konania pre školský rok 2019/2020 je zhruba na úrovni 75 percent. V rozhovore pred začiatkom školského roka 2019/2020 to pre TASR uviedla ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Martina Lubyová (nominantka SNS).Pre základné školy miera zabezpečenia reedícií dosahuje podľa Lubyovej úroveň 84 percent a pre špeciálne školy 94 percent.povedala Lubyová.Okrem zabezpečenia reedícií učebníc rezort školstva poskytol školám aj príspevok na nákup učebníc prvouky pre druhý ročník základných škôl a na nákup učebníc cudzích jazykov pre tretí až piaty ročník základných škôl. Lubyová poznamenala, že napríklad v roku 2015 bol príspevok na učebnice vyčíslený vo výške 1.578.609 eur, o rok neskôr to bolo 2.175.091 eur, v rokoch 2017 a 2018 to bolo na úrovni zhruba 1,4 milióna eur. Tento rok ide o sumu 1.968.405 eur.Lubyová poznamenala, že v roku 2017, kedy nastúpila do funkcie šéfky rezortu školstva, bolo na učebnice celkovo poskytnutých 7.479.473 eur, o rok neskôr 10.537.571 eur a v tomto roku to je suma 14.537.571 eur.povedala ministerka.Aktuálne má rezort školstva vyhlásené tri pilotné súťaže na učebnice prvouky pre druhý ročník základných škôl, matematiky pre piaty až deviaty ročník a geografie pre piaty až deviaty ročník základných škôl.ozrejmil rezort školstva s tým, že vyhodnotenie verejných obstarávaní závisí od rozhodnutia ÚVO.Všetky tri súťaže počítajú s možnosťou výberu z viacerých učebníc za primerané ceny. Ako priblížil rezort školstva, aktuálne realizované verejné obstarávania umožnia uzatvoriť rámcové dohody s viacerými vydavateľmi a školám umožnia vybrať si z víťazných alternatívnych učebníc tú, ktorá najviac vyhovuje pedagógom a žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese.