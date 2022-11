Americká basketbalistka Grinerová nastúpila na výkon trestu

Známa americká basketbalistka Brittney Grinerová nastúpila do ruskej trestaneckej kolónie, kde si má odpykať deväťročný trest za údajné pašovanie drog. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na Grinerovej právnych zástupcov.





"Brittney si začala odpykávať svoj trest v IK-2 (IK-skratka pre trestaneckú kolóniu) v Mordviansku na východe európskej časti Ruska," uviedli vo vyhlásení právnici Marija Blagovolinová a Alexandr Bojkov.Obaja podľa vlastných slov Grinerovú tejto týždeň navštívili. Uviedli, že ich klientka sa má v rámci daných možností dobre, snaží sa byť silná a adaptovať sa na nové prostredie väzenskej kolónie, nachádzajúcej sa zhruba 350 kilometrov východne od Moskvy.Brittney Grinerovú (32), ktorá je hviezdou americkej ženskej basketbalovej ligy WNBA a dvojnásobnou zlatou olympijskou medailistkou, zadržali v Moskve 17. februára tohto roku. Stalo sa tak po tom, ako jej pri kontrole na moskovskom letisku Šeremeťjevo našli v jej batožine malé množstvo konopného oleja v náplniach do elektronických cigariet.V následnom súdnom procese jej v auguste vymerali deväť rokov väzenia za pašovanie drog. Maximálny trest za vznesené obvinenia bol desať rokov.V trestaneckej kolónii v Mordviansku, kde si má Grinerová odpykať trest, sa celkovo nachádza viac než 800 väzňov. V inom tábore v Mordviansku, v ktorom panujú drsné klimatické podmienky, je väznený aj ďalší Američan Paul Whelan, bývalý príslušník amerických námorných síl odsúdený v Rusku za údajnú špionáž na 16 rokov väzenia.Pozorovatelia dávajú odsúdenie oboch Američanov v Rusku do súvisu so výrazným zhoršením vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom z posledných rokov.