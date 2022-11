NHL: Montreal prehral v Columbuse 4:6, Slafkovský asistoval

Juraj Slafkovský si v noci na piatok pripísal prvú asistenciu v tejto sezóne v zámorskej NHL. Slovenský hokejista sa podieľal na góle obrancu Jordana Harrisa v 34. minúte, jeho Montreal však prehral na ľade Columbusu 4:6. Osemnásťročný krídelník má v tomto ročníku na konte štyri body (3+1).





NHL-výsledky:

Harris svojim gólom znížil v zápase na 1:2, štyri minúty po tomto zásahu si Slafkovský odsedel dve minúty za podrazenie. Canadiens potom vyrovnali, no v tretej tretine domáci rozhodli o svojom triumfe. Slovenský reprezentant odohral 10:33 minút, na bránku vyslal dve strely.V akcii bol aj ďalší Slovák, útočník Tomáš Tatar. Jeho New Jersey triumfovalo v Toronte 3:2 po predĺžení, rozhodol o tom gól Jegora Šarangoviča po 57 sekundách extra času. "Diabli" zvíťazili už v jedenástom zápase po sebe a vyrovnali tak svoju úspešnú sériu zo sezóny 2005/2006. Dlhšiu víťaznú sériu ťahali len v ročníku 2000/2001, vtedy zvíťazili v trinástich zápasoch za sebou.Tampa Bay doma zdolala Calgary 4:1, obranca Erik Černák chýbal v zostave domácich pre zranenie. V drese hostí nastúpil Adam Ružička, odohral 12:08 minút. Opäť ho tréner zaradil do prvého útoku, v tejto formácii hral už v treťom zápase za sebou. Zaznamenal mínusový bod, jednu strelu na bránku a tri bodyčeky.Pavol Regenda odohral v drese Anaheimu 15:22 minút, mal jednu mínusku a raz ohrozil bránku súpera. Okrem toho zblokoval päť striel. "Káčeri" podľahli vo Winnipegu 2:3, pričinil sa o to najmä domáci útočník Kyle Connor. Zaznamenal tretí hetrik v kariére, pričom rozhodujúci gól strelil 54 sekúnd pred koncom duelu.Po zlom štarte do sezóny sa prebudilo St. Louis, "bluesmani" zaznamenali piaty triumf v sérii. Washington zdolali 5:4 po nájazdoch, v drese hostí odohral obranca Martin Fehérváry 21:59 minút. Zaznamenal jednu mínusku, dve strely na bránku a päť bodyčekov.



Boston - Philadelphia 4:1

Carolina - Colorado 2:3 pp

Columbus - Montreal 6:4 /J. SLAFKOVSKÝ za hostí 0+1/

Florida - Dallas 4:6

Tampa Bay - Calgary 4:1

Toronto - New Jersey 2:3 pp

Minnesota - Pittsburgh 4:6

Nashville - NY Islanders 5:4

St. Louis - Washington 5:4 pp a sn

Winnipeg - Anaheim 2:3

Seattle - NY Rangers 3:2 pp

Vegas - Arizona 4:1

San Jose - Detroit 4:7