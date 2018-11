Americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. novembra (TASR) - Americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Opäť však uviedla, že počíta s ich postupným zvyšovaním, keďže pokračujúca výrazná tvorba pracovných miest a výdavky domácností udržujú ekonomiku v stabilnom raste.Federálny rezervný systém (Fed) rozhodol, že hlavná úroková sadzba zostane v pôvodnom pásme od 2 do 2,25 %, čo je v súlade s očakávaniami trhov. Banka zvýšila sadzbu od začiatku roka trikrát a očakáva sa, že v tomto roku tak urobí ešte raz, na nasledujúcom decembrovom zasadnutí.," uviedla centrálna banka. Vyhliadky Fedu, čo sa týka vývoja ekonomiky, sa od septembrového zasadnutia prakticky nezmenili, keďže inflácia sa naďalej drží v blízkosti inflačného cieľa banky (je stanovený na úrovni 2 %), nezamestnanosť klesá a riziká pre vývoj ekonomiky sú "".Na druhej strane, banka upozornila, že firemné investície "," čo by mohlo do určitej miery zasiahnuť do budúceho vývoja ekonomiky. To by sa dalo podľa niektorých ekonómov chápať ako náznak, že Fed by mohol postupovať opatrnejšie vo zvyšovaní úrokových sadzieb na budúci rok. Predbežne sa na rok 2019 plánujú tri zvýšenia úrokových sadzieb.