Zadržali Chorvátov a Srba podozrivých z miliónovej krádeže šperkov

Ilustračná snímka.

Záhreb 8. novembra (TASR) - Po niekoľkomesačnej spolupráci talianskych a chorvátskych kriminalistov sa podarilo zadržať najskôr štyroch chorvátskych občanov a potom aj srbského občana pre podozrenie z krádeže šperkov v hodnote miliónov dolárov. Došlo k nej začiatkom januára v Benátkach v ostatný deň výstavy Treasures of the Mughals and Maharajas (Poklady mogulov a maharadžov), ktorej dejiskom bol tamojší Dóžov palác.Informáciu zverejnilo vo štvrtok chorvátske ministerstvo vnútra v Záhrebe a sprostredkovala ju tlačová agentúra MTI.Chorvátska polícia informovala, že k zadržaniu štyroch občanov krajiny vo veku 43-60 rokov došlo pri koordinovanej operácii v Záhrebskej a Istrijskej župe na základe európskych zatykačov. Všetci čelia trestnému konaniu v Benátkach. Jedna z týchto osôb, ktorá disponuje viacerými falošnými identitami, môže byť spájaná s obávanou zločineckou skupinou Ružoví panteri a s jej lúpežnými akciami v rôznych častiach starého kontinentu.Z webu chorvátskej polície ďalej vyplýva, že k zadržaniu podozrivého srbského občana došlo vo štvrtok na chorvátsko-srbskom hraničnom priechode Tovarnik-Šid a že ide o 54-ročného muža, na ktorého takisto vydali európsky zatykač.