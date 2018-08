Americká herečka Gillian Andersonová, známa z Aktov X má narodeniny

Na snímke Gillian Anderson. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chicago/Bratislava 9. augusta (TASR) - Držiteľka ceny Emmy, americká herečka Gillian Andersonová, sa preslávila stvárnením filmovej úlohy zvláštnej agentky Scullyovej po boku Davida Duchovného ako agenta Muldera zo seriálu Akty X. Dnes sa filmová hviezda dožíva životného jubilea 50 rokov.Gillian Leigh Andersonová sa narodila 9. augusta 1968 v Chicagu v americkom štáte Illinois. Do základnej a strednej školy chodila v Michigane. Bola triednym zabávačom, jej umelecké sklony k herectvu rodičia podporovali. Osemdesiate roky minulého storočia boli pre budúcu herečku búrlivé. V štrnástich rokoch sa dala dohromady s vtedy 21-ročným punkovým spevákom a vystupovala v jeho kapele. Pre svoju frustráciu si však čoskoro našla iné riešenie - divadelný súbor, v ktorom pokračovala aj v divadelnej škole (Goodman Theatre School of Drama) v Chicagu.Situácia sa zmenila, keď sa Gillian Andersonová presťahovala do New Yorku. Začiatky boli náročné, ako 22 ročná si zarábala na živobytie ako čašníčka a popri práci hrala menšie úlohy na miestnych divadelných scénach. Mladá šarmantná herečka dostala príležitosť účinkovať v hre Absent Friends, kde nahradila Mary-Louise Parkerovú. S divadelníkmi začala cestovať po celých Spojených štátoch amerických.Vo veku 24 rokov sa dostala až do Los Angeles, kde ju oslovil scenárista Chris Carter. V tom čase hľadal budúcu hviezdu pripravovaného sci-fi seriálu Akty X. Bol presvedčený, že do role agentky Scullyovej sa najviac hodí práve ona. Producenti navrhovali oveľa známejšiu herečku Pamelu Leeovú. Carterovi sa však podarilo producentov prehovoriť a tak sa spolupráca na sci-fi projekte mohla začať.Hoci producenti Aktov X neboli presvedčení o brilantnom výbere hlavnej predstaviteľky, Andersonová podľa kritiky zvládla rolu na výbornú. Agentke Scullyovej vďačí herečka za veľa. Veľkolepo odštartovala jej umeleckú kariéru. Urobila z nej hviezdu s miliónovými honorármi asci-fi fanúšikov z celého sveta. Andersonová sa však netají tým, že po skončení seriálu ju oslňujúce ponuky nečakali. Herečka vynaložila veľa času a síl na to, aby sa od Scullyovej čo najviac odpútala. "Nebolo to jednoduché:dodala Andersonová. Paradoxom je, že veľké filmové úlohy čakali práve na jej hereckého partnera Davida Duchovného.Ak nerátame celovečerný film Akty X z roku 1998, tak jej pravdepodobne najznámejšou filmovou úlohou bola tá v snímke The Turning (Nečakaný zvrat, 1992). Držiteľka ceny Emmy sa objavila aj v ďalších filmoch. V snímke Chicago cab (1997), v ktorom hral aj John Cusack a Julianne Mooreová a po boku Sharon Stoneovej, Geny Rowlandsovej a Harryho Dean Stantona v rodinnej dráme The Mighty (Max & Kevin, 1998). Za zmienku stojí aj komorná historická dráma The House of Mirth (Dom veselia) z roku 2000. Z ďalších projektov, v ktorých sa objavila v hlavnej úlohe, sú to The Mighty Celt (Mocný Kelt, 2005), The Last King of Scotland (Posledný škótsky kráľ, 2006), Straightheads (Pravidlá násilia, 2007), Boogie Woogie (2009), L'Enfant d'en Haut (Dieťa z hora alebo známy pod názvom Sestra, 2012), Mr. Morgan's Last Love (posledná láska p. Morgana, 2013), Sold (Predaj, 2016) či Crooked House (Hadí brloh, 2017) podľa predlohy knihy Agathy Christie.V Spojenom kráľovstve na scéne malého londýnskeho divadla Donmar Warehouse mohli diváci herečku vzhliadnuť v roku 2009 v postave Nory v inscenácii rovnomennej Ibsenovej klasickej drámy.Na divadelné dosky sa vrátila znovu v roku 2014 v hre amerického dramatika Tennessee Williamsa s názvom A Streetcar Named Desire (u nás známa Električka zvaná túžba). Kritika písala o životnom úspechu hereckej divy.V januári 2018 si prevzala plaketu a odhalila svoju hviezdu na Chodníku slávy v Hollywoode. Predstaviteľka agentky Scullyovej zo seriálu Akty X poďakovala svojim fanúšikom s pokorou.Podľa informácií televízie Fox, Mulder a Scullyová skončiť neplánujú. Nová pripravovaná séria Aktov X opäť v réžii Chrisa Cartera bude mať desať dielov. Odvysielaná má byť v decembri 2018, alebo v januári 2019.Gillian Andersonová pôsobí aj ako aktivistka a spisovateľka a objavuje sa v množstve televíznych projektov – seriál The Fall, televízna adaptácia Hannibala či American Gods. Je vášnivou zberateľkou umenia a angažuje sa aj v humanitárnych a charitatívnych organizáciách.