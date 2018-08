Speváčka Whitney Houston sa narodila pred 55 rokmi

Whitney Houston, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 9. augusta (TASR) – Priaznivci svetovej hudobnej scény si v týchto dňoch pripomenú nedožitých 55 rokov americkej speváčky, skladateľky, herečky aj modelky Whitney Houston.Dcéra dôstojníka americkej armády Johna Russela a gospelovej speváčky Emily Cissy sa narodila v Newarku 9. augusta 1963, dostala meno Whitney Elizabeth. Mala deväť rokov, keď ju matka priviedla prvýkrát do nahrávacieho štúdia. Od jedenástich rokov spievala v gospelovom kostolnom zbore, tu sa aj naučila hrať na klavíri. Jej sesternicou bola vtedy už známa speváčka Diana Warwick, s jej prispením od pätnástich už nahrávala sprievodné vokály pre viacerých interpretov. Na začiatku 80. rokov začala s modelingom, zasiahla však matka a Whitney sa vrátila na hudobnú scénu.V marci 1985 vyšiel debutový album Whitney Houston. Bol úspešný a dostal sa na prvé miesto v rebríčku. Tri piesne z neho – Saving All My Love For You, How Will I Know a Greatest Love Of All sa stali hitmi a všetky tri sa dostali na prvé miesto singlového rebríčka. Celosvetový predaj albumu prevýšil náklad 30 miliónov nosičov, získal štyri nominácie na cenu Grammy, jednu z nich za najlepší ženský spevácky výkon si Whitney aj odniesla. V júni 1987 vydala druhý album s názvom Whitney. Bol rovnako úspešný, štyri piesne z neho – I Wanna Dance With Somebody, Didn't We Almost Have It All, So Emotional a Where Do Broken Hearts Go sa postupne dostali na prvé miesto hitparády, album jej opäť priniesol aj cenu Grammy za najlepší ženský spevácky výkon. Whitney sa zaradila medzi špičkových svetových interpretov, v roku 1990 ju v oválnej pracovni Bieleho domu prijal prezident George Bush.V júli 1992 sa vydala za speváka Bobbyho Browna, po roku sa im narodila dcéra Bobbi Kristina Houston Brown. Alkohol a drogy sa postupne podpísali pod jej ďalšie životné obdobie, ktoré vyústilo do rozvodu v októbri 2006.Zomrela nečakane 11. februára 2012 vo veku 48 rokov. Mŕtvu ju našli v izbe hotela Beverly Hills. Príčinou bolo utopenie vo vani. Lekárska správa uviedla, že pod túto nešťastnú náhodu sa podpísalo aj srdcové onemocnenie a užívanie kokaínu. Nežije ani jej dcéra Bobbi Kristina Brown, zomrela 26. júla 2015 po polročnej kóme vo veku 22 rokov, keď utrpela zranenie s poškodením mozgu.Whitney vydala šesť štúdiových albumov, šiesty s názvom Look To You vyšiel v auguste 2009. K diskografii patrí aj šesť kompilačných albumov, tri soundtracky a jeden vianočný album. V americkej TOP 40 hitparáde mala 30 skladieb, 11 z nich bolo na prvom mieste, v anglickej ešte o jednu viac a štyri z nich na prvej pozícii. Úspešný bol film Bodyguard z roku 1992, kde Whitney hrala speváčku Rachel Marron a jej bodygarda Kevin Costner. Predaj soundtracku z tohto filmu dosiahol skoro 50 miliónov nosičov, hitom z neho bola pieseň I Will Always Love You. Získala osem cien Grammy, bola jedným z najpredávanejších umelcov, predaj jej platní presiahol 200 miliónov nosičov.