Americká hevymetalová skupina Manowar ohlásila návrat na Slovensko V JANUÁRI 2025!

Najhlučnejšia skupina na svete oznamuje svoj dlho očakávaný návrat na Slovensko s turné The Blood Of Our Enemies Tour 2025. Koncert Manowar sa uskutoční v piatok 24. januára 2025 v bratislavskej Peugeot Aréne. Predchádzajúci koncert odohrala táto populárna štvorica v Bratislave 18. januára 2016. 24hod.sk informoval PR manažér Ján Kakaščík.





"Budúci rok si pripomíname 45. výročie, čo kapela začala svoj vzostup do metalovej Valhally. Sme nadšení, že sa konečne môžeme opäť spojiť s našou Armádou nesmrteľných na Slovensku. Naši fanúšikovia po tom túžili už mnoho rokov a my tiež. Tvrdo sme pracovali, aby sa nám to podarilo na tomto nadchádzajúcom turné. Pripravte sa na roztápajúce sa tváre, chválospevy a šou, na ktorú sa bude spomínať naveky," hovorí basgitarista Joey De Maio.V roku 1980 zažiarili na metalovej scéne Manowar, nová kapela, ktorá písala metalovú históriu, vynašla jedinečný žáner s výstižným názvom power metal a od tej doby zmenila životy miliónov fanúšikov s piesňami, ktoré sa stali bojovými hymnami aj zvukom ako žiadny iný. Zaujali divákov na celom svete ich posolstvom o nádeji, vytrvalosti, vášni a odhodlaní, ktoré odvtedy vzdoruje všetkým prekážkam.Už viac ako štyri desaťročia Manowar - Kings Of Metal - ako ich fanúšikovia korunovali, dávajú svojim fanúšikom to, čo na nich milujú, teda masívny, silný soundtrack ich životov, piesne, ktoré oslavujú drzosť jednotlivca a ducha komunity a vlastnosti ako lojalita, čestnosť a integrita. Početné zlaté a platinové platne a viac ako štyri desiatky turné vrátane hlavných vystúpení medzi 10.000 a 50.000 vypredanými miestami svedčia o ich postavení v metalovom svete.Celosvetová verná fanúšikovská základňa Manowar je prezentovaná aj na ich živých podujatiach. Na prvý samostatne organizovaný festival Magic Circle pricestovali fanúšikovia z viac ako 40 krajín. Na každom koncerte dokumentuje more zástav vzdialenosti, ktoré ich celosvetoví nasledovníci precestujú, aby sledovali svoju obľúbenú kapelu a spojili sa so svojimi kolegami Manowarriors. Ako poctu týmto oddaným medzinárodným fanúšikom vydali album Thunder In The Sky, ktorý dosiahol ďalšie prvenstvo v histórii heavy metalu tým, že obsahuje silovú baladu Father v osemnástich rôznych jazykoch.Na tomto turné budú prezentovať albumy Hail To England a The Sign Of The Hammer MMXIV, každý koncertný večer predstavia ďalšie obľúbené fanúšikovské albumy. Predaj vstupeniek začína 1. augusta.