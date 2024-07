Milovníci folkóru, tešte sa: Už v stredu sa začínajú Jánošíkove dni 2024

Pásmom Túry do pastierskej kultúry v priestoroch Regionálneho informačného centra Terchovec začína v stredu podvečer 62. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Jánošíkove dni v Terchovej. Ako informoval šéfdramaturg festivalu Peter Cabadaj, do 4. augusta sa na desiatich pódiách predstaví takmer 1600 účinkujúcich zo Slovenska, Česka a Poľska.



Kľúčovým slovom tohtoročného festivalu je termín Korene odkazujúci na počiatky formovania domácej ľudovej kultúry a umenia. "Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční vo štvrtok 1. augusta v rodnej osade Juraja Jánošíka. Popri hudbe, speve, recitácii a premietaní nebude u Jánošov chýbať ani draženie repliky Jánošíkovej pištole, ktorú majstrovsky zhotovil umelecký kováč Boris Schubert," uviedol Cabadaj.



Jednotlivým festivalovým dňom budú dominovať folklórne programy, ktoré doplnia výstavy, prezentácie ľudových remesiel, muzikantské dielne, škola tanca, koncerty world music a iné sprievodné akcie. V programe figuruje aj sprístupnenie interaktívneho turisticko-náučného Chodníka terchovskej muziky na siedmich miestach, ktoré sú významne späté s jedinečným fenoménom začleneným v zozname UNESCO.



"Neodmysliteľnou zložkou Jánošíkových dní je v posledný festivalový deň divácky atraktívny konský vozový sprievod s hrdými krojovanými furmanmi a hrajúcimi muzikantmi vo vozoch. V uplynulých dvoch rokoch sa toto erbové podujatie v dôsledku krajne nepriaznivého počasia nekonalo," doplnil Cabadaj.



Hlavným organizátorom Jánošíkových dní je obec Terchová v spolupráci so Žilinským samosprávnym krajom a ďalšími partnermi. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.