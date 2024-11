Americká medziročná inflácia v októbri mierne vzrástla

13.11.2024 (SITA.sk) - Inflácia v Spojených štátoch amerických v októbri mierne vzrástla. Prispeli k tomu vyššie ceny nájomného, jazdených áut a leteniek. Posilnenie inflácie naznačuje, že tempo rastu cien sa pravdepodobne ustaľuje po tom, ako sa v septembri spomalilo na najnižšiu úroveň od roku 2021.Americké ministerstvo práce v stredu uviedlo, že spotrebiteľské ceny sa v októbri v porovnaní s rovnakým mesiacom vlaňajška zvýšili o 2,6 percenta po tom, ako v septembri stúpli o 2,4 percenta. Ide o prvé zvýšenie medziročnej inflácie za ostatných sedem mesiacov. Medzimesačne spotrebiteľské ceny v USA vzrástli o 0,2 percenta.Volebné víťazstvo Donalda Trumpa vyvolalo neistotu, kam by mohla inflácia smerovať a ako bude Federálny rezervný systém reagovať v prípade jej opätovného zrýchlenia. Trump sľúbil, že infláciu zníži, a to najmä zvýšením ťažby ropy a zemného plynu. Väčšina ekonómov však varuje, že niektoré z jeho návrhov, najmä plány na podstatne zvýšenie dovozných ciel a na realizáciu masových deportácií migrantov, by v prípade úplnej implementácie infláciu zhoršili.