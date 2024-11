Rezervačný systém cudzineckej polície funguje, na takmer pätinu termínov sa však cudzinci nedostavia

Opatrenie proti špekulantom

Prednosť má zamestnanie

13.11.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra prijalo opatrenia na odstránenie nedostatkov pri využívaní rezervačného systému cudzineckej polície. Systém sa upravil tak, aby hláška o nedostupnosti aplikácie počas samotného vytvárania rezervácie nenarušovala tento proces, čo bolo predmetom väčšiny sťažností používateľov.Najmä však boli prijaté preventívne technické opatrenia smerujúce k zlepšeniu kontroly spôsobu rezervácie termínov.„Úrad hraničnej a cudzineckej polície priebežne kontroluje dostupnosť termínov a konštatuje, že na zhruba 20 percent rezervovaných termínov sa žiadatelia nedostavia, čiže blokujú termíny pre iných záujemcov a je to problém vzhľadom na vysoký dopyt po službe. Termíny však sú k dispozícii, aj keď s párdňovým odstupom,“ uviedol hovorca ministerstva vnútra Matej Neumann Do systému sa zavedie kontrola, ktorá zamedzí rezervácii termínov cudzincami bez toho, aby sa prostredníctvom už vydaného dokladu autentifikovali. To zároveň zamedzí špekulantom obchodovať s termínmi. Vecou sa už zaoberá Úrad inšpekčnej služby v spolupráci s kriminálnou políciou.„Termíny sprístupňované prostredníctvom rezervačného systému sú samozrejme iba časťou všetkých termínov, ktoré oddelenia cudzineckej polície na riešenie agendy cudzincov majú. Na týchto oddeleniach je možné riešiť životné situácie aj osobne bez rezervácie, napríklad prevziať či doložiť doklady, prevziať potvrdenie o pobyte a podobne,“ dodal Neumann.V odôvodnených prípadoch je možné požiadať o pridelenie termínu priamo príslušné riaditeľstvá hraničnej a cudzineckej polície, čo v praxi znamená, že cudzinec je vybavovaný aj nad rámec rezervačného systému.Počty termínov na rezerváciu sú prispôsobené kapacitám pracovísk cudzineckej polície. Výrazná časť je vyhradená žiadateľom o udelenie/obnovenie prechodného pobytu za účelom zamestnania na Slovensku, a to z dôvodu aktuálnej situácie na trhu práce, čo sa po nasadení príslušných technických úprav aj prejavilo.Ministerstvo vnútra má v súčasnosti možnosť selektívneho uvoľňovania termínov podľa životných situácií cudzincov.„Ministerstvo vnútra do blízkej budúcnosti pripravuje ďalšie systémové opatrenia, ako aj úpravu legislatívy, na základe ktorých sa agenda cudzineckej polície výrazne zefektívni. Okrem iného začíname pracovať na projekte elektronizácie procesov udeľovania povolení na pobyt, ktorý chceme financovať aj z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti,“ doplnil hovorca rezortu vnútra.