Americká ministerka financií chce zaviesť globálnu daň z príjmu, týkať by sa mala iba firiem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Americká ministerka financií Janet Yellenová navrhuje zaviesť minimálnu globálnu sadzbu dane z príjmov firiem. Krok, ktorý ministerka ohlásila v pondelok, by mohol zmierniť dopady rozhodnutia administratívy prezidenta Joea Bidena zvýšiť korporátne dane.Vo svete sa 30 rokov súťažilo o to, kto nižšími daňami priláka viac nadnárodných investorov, uviedla Yellenová. V otázke, ako stanoviť minimálne zdanenie firiem bude podľa nej Bidenova administratíva spolupracovať s ďalšími rozvinutými ekonomikami.„Je dôležité, aby mali vlády stabilné daňové systémy, vďaka ktorým získajú dostatočné príjmy na investície do základných verejných služieb,“ uviedla Yellenová.Prezident Joe Biden navrhol zvýšiť sadzbu dane z príjmov firiem na 28 percent zo súčasnej úrovne 21 percent. Tým čiastočne zvrátil rozhodnutie predchádzajúcej administratívy prezidenta Donalda Trumpa , ktorá firmám znížila daňovú sadzbu z predchádzajúcich 35 percent.