Štát stráca na daniach takmer 600 miliónov eur, prognózy však hovorili až o dvoch miliardách

Lockdown zasiahol najviac spotrebné dane

Pomalšie oživenie

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Daňové príjmy štátu za minulý rok by mali vykázať výpadok na úrovni dvoch percent. Ide o výrazne menší výpadok, ako boli prvotné očakávania avizujúce 6,9-percentný prepad príjmov. V najnovšej daňovej prognóze to konštatuje Inštitút finančnej politiky (IFP) pri Ministerstve financií SR Predošlé odhady, hovoriace o výpadku príjmov vo výške 2 miliardy eur, sa podľa IFP vďaka lepšej ekonomickej situácii na Slovensku nenaplnili. Oproti roku 2019 sa vlani príjmy znížili o 590 miliónov eur. Rezort financií o tom informoval v tlačovej správe.Udržali sa príjmy obcí a poisťovní, ktoré sú naviazané na trh práce. "Práve stabilnejší trh práce či stabilná úspešnosť výberu dane z pridanej hodnoty prispeli k lepšiemu výsledku oproti odhadom," tvrdí ministerstvo financií.Naopak, lockdown zasiahol najmä spotrebné dane. Druhá vlna spojená s čiastočným uzavretím ekonomiky podlomila kolená aj spotrebe domácností. "Očakávané postupné oživenie prinavráti spotrebu k minuloročným úrovniam až v druhej polovici tohto roka," predpokladá rezort financií.Zaujímavým javom druhej vlny pandémie bol podľa ministerstva nižší výnos z minerálnych olejov ako v prvej vlne. Špecificky klesol výraznejšie benzín, pričom v prvej vlne bol pokles benzínu aj nafty porovnateľný.Daňovo-odvodové príjmy podľa prognózy IFP tento rok stúpnu o 2,6 percenta a ich rast sa zrýchli v roku 2022 až na 7,3 percenta. Oživenie tento rok bude podľa vládnych analytikov pomalšie, ako sa očakávalo, ale trh práce stabilne prispieva k rastu daňových príjmov.Dane z práce odolávajú aj druhej vlne najmä vďaka pokračujúcemu rastu miezd a v druhej polovici roka by mohli pomôcť aj nové pracovné miesta. "Práve trh práce najpozitívnejšie vplýva na prognózu príjmov v jednotlivých rokoch," tvrdí ministerstvo financií.Analytici IFP očakávajú, že k rýchlemu rastu príjmov v budúcom roku prispeje pokrízové oživenie ekonomiky podporené zdrojmi z Plánu obnovy a odolnosti. Prognóza tiež predpokladá pokračovanie aktuálnej stabilnej úspešnosti výberu daní.