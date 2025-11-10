|
Pondelok 10.11.2025
Meniny má Tibor
Denník - Správy
10. novembra 2025
Americká obchodná komora sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov
Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia) sa stala novým členom
10.11.2025 (SITA.sk) - Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia) sa stala novým členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Prezident únie Miroslav Kiraľvarga uviedol, že ide o ďalší dôležitý krok v posilňovaní jednotného hlasu podnikateľov. Skonštatoval, že príchod každého člena víta, najmä ak ide o jednu z najvýznamnejších obchodných komôr. „Spoločne sme silnejší,“ povedal.
Spolupráca RÚZ a AmCham bude stáť na štyroch základných pilieroch. Teda zlepšovaní podnikateľského prostredia, prepojení domácich a zahraničných investícií, podpore inovácií a technológií a na budovaní silnej siete firiem doma i v zahraničí.
„Vstupom do RÚZ posilňujeme našu dlhodobú snahu o spoluprácu s partnermi, ktorí zdieľajú víziu Slovenska ako úspešnej, transparentnej a konkurencieschopnej krajiny,“ uviedol prezident AmCham Slovakia Martin Maštalír. Dodal, že členstvo v RÚZ posilní pozíciu AmChamu pri pripomienkovaní legislatívy, čo umožní efektívnejšie presadzovať záujmy podnikateľskej komunity.
Vznik tohto partnerstva prichádza v čase, keď slovenské podnikateľské prostredie čelí rastúcej legislatívnej záťaži, nepredvídateľnosti rozhodnutí vlády a oslabenej dôvere investorov. Spolupráca dvoch najrešpektovanejších organizácií má preto potenciál prispieť k tomu, aby sa hlas podnikateľov stal pri formovaní hospodárskej politiky silnejším a aby Slovensko získalo jasnejší smer v podpore moderného, inovatívneho a otvoreného trhu.
AmCham združuje viac ako 330 spoločností pôsobiacich v priemysle, službách, IT, financiách, investíciách a poradenstve. RÚZ ako najväčšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku zastupuje všetky kľúčové sektory. Od klasickej výroby, cez energetiku a stavebníctvo, až po moderné odvetvia ako farmácia, bankovníctvo či digitálne služby. Spolu tieto organizácie vytvárajú platformu, ktorá dokáže reprezentovať väčšinu ekonomicky aktívnych subjektov na Slovensku.
