 10. novembra 2025

10. novembra 2025

Americká obchodná komora sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov


Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia) sa stala novým členom



Zdieľať
gettyimages 1029152262 676x339 10.11.2025 (SITA.sk) - Americká obchodná komora na Slovensku (AmCham Slovakia) sa stala novým členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Prezident únie Miroslav Kiraľvarga uviedol, že ide o ďalší dôležitý krok v posilňovaní jednotného hlasu podnikateľov. Skonštatoval, že príchod každého člena víta, najmä ak ide o jednu z najvýznamnejších obchodných komôr. „Spoločne sme silnejší,“ povedal.


Spolupráca RÚZ a AmCham bude stáť na štyroch základných pilieroch. Teda zlepšovaní podnikateľského prostredia, prepojení domácich a zahraničných investícií, podpore inovácií a technológií a na budovaní silnej siete firiem doma i v zahraničí.

„Vstupom do RÚZ posilňujeme našu dlhodobú snahu o spoluprácu s partnermi, ktorí zdieľajú víziu Slovenska ako úspešnej, transparentnej a konkurencieschopnej krajiny,“ uviedol prezident AmCham Slovakia Martin Maštalír. Dodal, že členstvo v RÚZ posilní pozíciu AmChamu pri pripomienkovaní legislatívy, čo umožní efektívnejšie presadzovať záujmy podnikateľskej komunity.

Vznik tohto partnerstva prichádza v čase, keď slovenské podnikateľské prostredie čelí rastúcej legislatívnej záťaži, nepredvídateľnosti rozhodnutí vlády a oslabenej dôvere investorov. Spolupráca dvoch najrešpektovanejších organizácií má preto potenciál prispieť k tomu, aby sa hlas podnikateľov stal pri formovaní hospodárskej politiky silnejším a aby Slovensko získalo jasnejší smer v podpore moderného, inovatívneho a otvoreného trhu.


AmCham združuje viac ako 330 spoločností pôsobiacich v priemysle, službách, IT, financiách, investíciách a poradenstve. RÚZ ako najväčšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku zastupuje všetky kľúčové sektory. Od klasickej výroby, cez energetiku a stavebníctvo, až po moderné odvetvia ako farmácia, bankovníctvo či digitálne služby. Spolu tieto organizácie vytvárajú platformu, ktorá dokáže reprezentovať väčšinu ekonomicky aktívnych subjektov na Slovensku.




Zdroj: SITA.sk - Americká obchodná komora sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podnikatelia Podnikateľské prostredie Spolupráca
