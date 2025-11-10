|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 10.11.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tibor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. novembra 2025
Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry
Ruské oblasti začali vo veľkom rozsahu povolávať záložníkov do jednotiek poverených ochranou kritickej infraštruktúry. Informuje o tom ruský denník Kommersant, všíma si web
Zdieľať
10.11.2025 (SITA.sk) - Ruské oblasti začali vo veľkom rozsahu povolávať záložníkov do jednotiek poverených ochranou kritickej infraštruktúry. Informuje o tom ruský denník Kommersant, všíma si web Ukrajinská pravda.
Zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na tieto účely vo vojne aj v mieri, ruský vodca Vladimir Putin podpísal 4. novembra. Avšak formovanie špeciálnych záložných oddielov sa začalo ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Leningradská oblasť vytvoria záložný oddiel na odrážanie útokov bezpilotných lietadiel a marenie sabotážnych operácií už koncom októbra. Povolávanie záložníkov na stráženie kritických zariadení v ropnom, palivovom, energetickom či petrochemickom komplexe sa začalo aj v Tatársku, Baškirsku a Nižnonovgorodskej oblasti.
V pohraničných oblastiach sa záložníci nebudú obmedzovať len na ochranu infraštruktúry, ale budú musieť čeliť aj prieskumným a sabotážnym skupinám, pomáhať s evakuáciou civilistov a podporovať takzvaný „režim protiteroristických operácií“.
Zdroj: SITA.sk - Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na tieto účely vo vojne aj v mieri, ruský vodca Vladimir Putin podpísal 4. novembra. Avšak formovanie špeciálnych záložných oddielov sa začalo ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.
Leningradská oblasť vytvoria záložný oddiel na odrážanie útokov bezpilotných lietadiel a marenie sabotážnych operácií už koncom októbra. Povolávanie záložníkov na stráženie kritických zariadení v ropnom, palivovom, energetickom či petrochemickom komplexe sa začalo aj v Tatársku, Baškirsku a Nižnonovgorodskej oblasti.
V pohraničných oblastiach sa záložníci nebudú obmedzovať len na ochranu infraštruktúry, ale budú musieť čeliť aj prieskumným a sabotážnym skupinám, pomáhať s evakuáciou civilistov a podporovať takzvaný „režim protiteroristických operácií“.
Zdroj: SITA.sk - Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Americká obchodná komora sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov
Americká obchodná komora sa stala členom Republikovej únie zamestnávateľov
<< predchádzajúci článok
Práce na Krásnej Hôrke pokračujú, najnovšie odštartovali na Hornom hrade – FOTO
Práce na Krásnej Hôrke pokračujú, najnovšie odštartovali na Hornom hrade – FOTO