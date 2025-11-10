Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 10.11.2025
 Meniny má Tibor
 Zo zahraničia

10. novembra 2025

Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry


Tagy: ruské územie vojna na Ukrajine

Ruské oblasti začali vo veľkom rozsahu povolávať záložníkov do jednotiek poverených ochranou kritickej infraštruktúry. Informuje o tom ruský denník Kommersant, všíma si web



russia_ukraine_58410 676x451 10.11.2025 (SITA.sk) - Ruské oblasti začali vo veľkom rozsahu povolávať záložníkov do jednotiek poverených ochranou kritickej infraštruktúry. Informuje o tom ruský denník Kommersant, všíma si web Ukrajinská pravda.


Zákon, ktorý umožňuje nasadenie záložníkov na tieto účely vo vojne aj v mieri, ruský vodca Vladimir Putin podpísal 4. novembra. Avšak formovanie špeciálnych záložných oddielov sa začalo ešte pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona.

Leningradská oblasť vytvoria záložný oddiel na odrážanie útokov bezpilotných lietadiel a marenie sabotážnych operácií už koncom októbra. Povolávanie záložníkov na stráženie kritických zariadení v ropnom, palivovom, energetickom či petrochemickom komplexe sa začalo aj v Tatársku, Baškirsku a Nižnonovgorodskej oblasti.

V pohraničných oblastiach sa záložníci nebudú obmedzovať len na ochranu infraštruktúry, ale budú musieť čeliť aj prieskumným a sabotážnym skupinám, pomáhať s evakuáciou civilistov a podporovať takzvaný „režim protiteroristických operácií“.


Zdroj: SITA.sk - Vojna je opäť viditeľnejšia aj v Rusku, vo veľkom povolávajú záložníkov na ochranu infraštruktúry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ruské územie vojna na Ukrajine
