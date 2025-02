Americká pobrežná stráž objavila trosky nezvestného lietadla na Aljaške, nenašli žiadnych preživších

8.2.2025 (SITA.sk) - Americkí predstavitelia oznámili, že našli trosky lietadla , ktoré sa stratilo na Aljaške , pričom predpokladajú, že zahynulo všetkých desať ľudí na palube.Americká pobrežná stráž uviedla, že objavila zvyšky stroja Bering Air Caravan asi 55 kilometrov od Nome. "Vo vnútri sa našli tri osoby, ktoré boli údajne mŕtve," uviedla pobrežná stráž na sociálnej sieti. "Zvyšných sedem ľudí sa pravdepodobne nachádza v lietadle, ale momentálne sa k nim nedá dostať pre stav lietadla."Stroj Bering Air Caravan s deviatimi pasažiermi a jedným pilotom na palube bol ohlásený ako meškajúci pri lete z Unalakleet do Nome vo štvrtok o 16:00 aljašského času. Tieto dve mestá sa nachádzajú približne 235 kilometrov od seba. Podľa verejne dostupných informácií bola posledná známa poloha lietadla nad vodou asi 40 minút po vzlietnutí.Zmiznutý let je najnovším incidentom v nedávnej sérii leteckých nešťastí v Spojených štátoch. Vo štvrtok 30. januára sa vo Washingtone zrazilo vo vzduchu osobné lietadlo s vrtuľníkom americkej armády, pričom zahynulo všetkých 67 ľudí. Po katastrofe nasledoval pád lekárskeho lietadla do rušnej štvrte Philadelphie, pri ktorom zahynulo sedem osôb a 19 sa zranilo.