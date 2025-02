Účasť a vyjadrenie názoru na demonštráciách je legitímne. Hlavná téma protestov však podľa ministra práce neexistuje

Hlavná téma protestov neexistuje

Návrhy premiéra Fica

Hlas má vlastné požiadavky

8.2.2025 (SITA.sk) - Je legitímne, že ľudia chodia na protesty a vyjadrujú svoj názor, myslí si minister práce a podpredseda strany Hlas-SD Erik Tomáš . Uviedol to v relácii STVR Sobotné dialógy.„Je sväté právo ľudí protestovať, ak majú dôvod," zdôraznil, no zároveň sa spytoval, prečo ľudia protestujú. Dôvod, že Slovensko by sa usilovalo vystúpiť z Európskej únie je podľa neho nepravdivý.Odvolával sa aj na medializované stanovisko, ktoré poskytla hovorkyňa predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen , podľa ktorého Komisia neeviduje náznaky, že by Slovensko chcelo opustiť EÚ. „Hlavná téma protestov neexistuje," myslí si Erik Tomáš.Jeho diskusný oponent Ján Horecký , ktorý je poslancom za KDH , je toho názoru, že to vláda vyháňa ľudí do ulíc. „Vy prenášate politiku z parlamentu do ulíc," adresoval Tomášovi.Parlament podľa neho normálne nefunguje, poukázal napríklad na utajenie schôdze k vysloveniu nedôvery vláde, či to, že drvivá väčšina legislatívy, ktorá mala byť prerokovaná na februárovej schôdzi, bola presunutá na marec.Horecký sa vyjadril aj k návrhom predsedu vlády Roberta Fica , ktorý avizoval zámer ukotviť v ústave existenciu len dvoch pohlaví, ale aj zákaz adopcie detí homosexuálnymi pármi. KDH podľa Horeckého tieto zmeny nepodporí. Uviedol, že kresťanskí demokrati na politickej úrovni so Smerom o kultúrno-etických otázkach nejednali.„Smer nie je nositeľom týchto tém," zdôraznil poslanec a avizoval predstavenie konkrétneho návrhu KDH k zvrchovanosti Slovenska v kultúrno-etických otázkach. Podpory premiérovho návrhu zo strany napríklad niektorých poslancov z hnutia Slovensko sa Horecký neobáva.Erik Tomáš sa vyjadril, že Hlas má vlastné požiadavky smerom k ústave, ide napríklad o zmenu volebného systému, či rovnosť pre mužov a ženy pri odmeňovaní. Podľa ministra práce o tom v koalícii diskutovali a diskutujú, vyjadril sa tiež, že KDH je podľa neho lepším partnerom na takúto diskusiu, než matovičovci.