Americká ponorka sa v Juhočínskom mori zrazila s neznámym objektom

Miesto zrážky neuviedli

Najrušnejší námorný koridor

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Americká jadrová ponorka sa v Juhočínskom mori zrazila s neznámym objektom. Ako uviedol spravodajský web BBC s odvolaním sa na amerických predstaviteľov, pri kolízii utrpelo zranenia niekoľko námorníkov.Zatiaľ nie je známe, čo incident spôsobilo. Zrážka sa stala v medzinárodných vodách a ponorka po nej zostala plne funkčná. Ako pre americké médiá uviedli nemenovaní predstavitelia armády USA, zranenia utrpelo 11 námorníkov.V oficiálnom vyhlásení nebolo uvedené miesto zrážky, ani informácia o počte zranených, iba správa, že zranenia nie sú život ohrozujúce.Podľa iných zdrojov, ktoré citovala agentúra AP, však mali dvaja z 11 zranených námorníkov stredne ťažké zranenia. Všetkých ošetrili na palube ponorky.Podľa AP neznámym objektom nebola ďalšia ponorka. Nemenovaný predstaviteľ armády však údajne uviedol, že to mohlo byť potopené plavidlo, kontajner alebo iný nezmapovaný objekt.Ako pre BBC poznamenal Alexander Neill, odborník na obranu a bezpečnosť, počet zranení spôsobených zrážkou naznačuje, že ponorka pravdepodobne vo vyššej rýchlosti „zasiahla niečo veľké“.Námorný inštitút Spojených štátov (USNI) uviedol, že predtým posledný známy incident, keď americká ponorka zasiahla podmorský objekt, sa stal v roku 2005. Americká ponorka vtedy v plnej rýchlosti pri Guame narazila do podvodnej hory. Pri tejto nehode zahynul jeden námorník.Juhočínske more je jeden z najrušnejších námorných koridorov na svete. Čína si robí nárok prakticky na celú túto oblasť. Na more si nárokujú i menší susedia Číny ako Filipíny, Brunej, Malajzia, Taiwan a Vietnam, čo spôsobuje napätie v regióne. Peking dokonca v sporných vodách vybudoval niekoľko umelých ostrovov, čo podľa USA predstavuje krok k militarizácii oblasti.