Slovensko sa nachádza v reformnej jeseni, tvrdí premiér Heger

Dôležité reformy pre Slovensko

COVID vyzliekol zdravotníctva donaha

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovensko sa nachádza v reformnej jeseni a čakajú ho dôležité reformy. Uviedol to dnes predseda vlády Eduard Heger počas tlačovej konferencie v rámci podujatia Tatra Summit 2021 na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách.Reformy zahrnuté do plánu obnovy sú podľa jeho slov pre Slovensko dôležité, aby sa výrazne posunulo dopredu a mohlo sa stať modernou a úspešnou krajinou. Vyzdvihol najmä reformy súvisiace s oblasťou školstva a zdravotníctva.Za najdôležitejšiu reformu z dlhodobého hľadiska označil Heger reformu vzdelávania. „Napriek tomu, že je z dlhodobého hľadiska dôležitá, je dôležité, aby sme s ňou začali okamžite, pretože ak chceme vidieť výsledky a vieme, že na ne budeme musieť chvíľu čakať, je potrebné ju robiť hneď,“ skonštatoval.Premiér hovoril v Tatrách aj o reforme zdravotníctva, ktorá bola predstavená počas minulého týždňa. Podľa jeho slov jej dôležitosť zdôraznil aj COVID na Slovensku a následky, ktoré zanechal.„Ukázal, že slovenské zdravotníctvo je naozaj v zlom stave, čo sme dlho tušili, videli, hovorili o tom, ale COVID nás vyzliekol úplne do naha. Preto je dôležité, aby sme túto reformu podstúpili, aby sme mohli dať občanom kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť. To je cieľom tejto reformy,“ zdôraznil predseda vlády. Pripomenul tiež, že s oboma spomínanými reformami sú spojené aj veľké investície.Na 10. ročníku trojdňovej konferencie Tatra Summit, ktorá sa dnes začala v Tatrách, sa schádza viac ako 250 hostí. Ide o ekonomických a politických lídrov. Jej tohtoročné témy odzrkadľujú dianie vo svete a Európe, hlavnou z nich je ale ekonomická obnova sveta v čase krízy. Medzi účastníkmi tohtoročnej konferencie sú hostia zo Slovenska, Európy aj Spojených štátov amerických.