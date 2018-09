Americká skupina zo sedemdesiatych rokov The Monkees vydajú v októbri vianočný album

The Monkees

The Monkees pôsobili na hudobnej scéne s prestávkami od roku 1966 do roku 2016. Vznikli v roku 1965 v zložení Micky Dolenz, Peter Tork, Michael Nesmith a Davy Jones. Posledný menovaný v roku 2012 zomrel.



Debutový, eponymný album uviedli na trh v októbri 1966 a posledný, dvanásty Good Times! v máji 2016. Na konte majú hity ako Daydream Believer, A Little Bit Me, A Little Bit You či I'm a Believer, ktorý sa objavil aj vo filme Shrek (2001). Mali tiež vlastný seriál The Monkees (1966 - 1968).





BRATISLAVA 22. septembra (WebNoviny.sk) - Americká kapela The Monkees vydá na budúci mesiac svoj prvý vianočný album. Nahrávka sa bude volať Christmas Party a na trh sa dostane 12. októbra.Novinka bude obsahovať skladby, ktoré tento rok naspievali a nahrali žijúci členovia formácie Micky Dolenz, Michael Nesmith a Peter Tork. Piesne Silver Bells a Mele Kalikimaka budú podľa informácií magazínu Rolling Stone obsahovať vokály z archívnych nahrávok ich zosnulého kolegu Davyho Jonesa.O produkciu albumu sa postaral Adam Schlesinger z už nefungujúcej skupiny Fountain of Wayne. Autormi skladieb sú napríklad Rivers Cuomo z formácie Weezer, Andy Partridge z XTC či Peter Buck, ktorý pôsobil v skupine R.E.M., so Scottom McCaugheym z Minus 5.Schlessinger sa tiež autorsky podpísal pod jednu skladbu, a to pod House of Broken Gingerbread. Tú napísal v spolupráci so spisovateľom Michaelom Chabonom.1. Unwrap You at Christmas2. What Would Santa Do3. Mele Kalikimaka4. House of Broken Gingerbread5. The Christmas Song6. Christmas Party7. Jesus Christ8. I Wish it Could Be Christmas Every Day9. Silver Bells10. Wonderful Christmastime11. Snowfall12. Angels We Have Heard on High13. Merry Christmas, BabyInformácie pochádzajú z webstránky www.rollingstone.com a archívu agentúry SITA.