JE NARAZENÉ: V Mníchove otvorili 185. ročník slávností Oktoberfest

Návštevníci bežia pri vstupe do areálu pri príležitosti otvorenia brán 185. ročníka Oktoberfestu v bavorskom Mníchove 22. septembra 2018. Tradičné pivné slávnosti Oktoberfest, ktoré sú najväčším podujatím svojho druhu na svete, sa konajú od 22. septembra do 7. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov 22. septembra (TASR) - V poradí 185. ročník pivných slávností Oktoberfest otvoril v sobotu na poludnie v bavorskom Mníchove jeho starosta Dieter Reiter.Prvý sud piva narazil dvoma údermi dreveného kladiva a tradičným zvolaním "Ozapft is!" - "Je narazené!". Píše o tom agentúra AP.Prvý litrový krčah - známy ako Mass -, v akých sa pivo na Oktoberfeste podáva, dostal v súlade s tradíciou bavorský ministerský predseda Markus Söder. Ako pritom nezabudol zdôrazniť, "Oktoberfest je vari tou najveľkolepejšou a najlepšou vizitkou Bavorska vo svete".Na najväčších slávnostiach svojho druhu na svete očakávajú do ich ukončenia - čo bude tento rok 7. októbra - približne šesť miliónov návštevníkov.Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz sú na mieste konania Oktoberfestu z bezpečnostných dôvodov zakázané batohy a iné väčšie tašky.Ceny zlatého moku išli aj tento rok hore - bežný návštevník zaplatí za litrový krígeľ špeciálneho piva vareného pre toto podujatie cenu do 11,50 eura, teda o 55 centov viac než vlani.