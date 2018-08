Americká skupina zosadila v predaji albumov z trónu Michaela Jacksona

Hudobná skupina Eagles, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 21. augusta (TASR) - Americká rocková skupina Eagles prekonala zosnulého Michaela Jacksona v bilancii najpredávanejšieho albumu všetkých čias v USA svojím výberovým albumom Their Greatest Hits (1971-1975) z roku 1976. Dosiaľ tejto štatistike kraľoval Jacksonov štúdiový album Thriller (1982).Vyplýva to z najnovšieho vyhodnotenia Asociácie amerického nahrávacieho priemyslu (RIAA), podľa ktorej je predmetná kompilácia teraz certifikovaná ako 38-násobná platina, zatiaľ čo Thrilleru patrí 33-násobná platina, informoval v pondelok denník The Guardian. RIAA preskúmala predaj kompilácie prvý raz od roku 2006.Štatút platinového albumu predstavuje jeden milión predaných alebo streamovaných nosičov. RIAA od roku 2013 popri fyzickom predaji monitoruje aj hlavné streamovacie služby ako Spotify a zdieľacie stránky ako YouTube, pričom 1500 streamov alebo stiahnutie desiatich skladieb sa rovná predaju jedného albumu.Their Greatest Hits (1971-1975) z februára 1976 paradoxne neobsahuje najväčší hit skupiny Eagles - Hotel California, ktorý bol vydaný na rovnomennom albume až koncom toho istého roku. Kompilácia obsahuje desať skladieb z prvých štyroch štúdiových albumov Eagles nahraných v rockovom a countryrockovom štýle.Na treťom mieste rebríčka najpredávanejších albumov v USA je album Hotel California od Eagles, z ktorého sa predalo 26 miliónov kópií. Šesticu albumov, ktoré sú minimálne 20-platinové, uzatvára Led Zeppelin IV (1971) od Led Zeppelin, Back in Black (1980) od AC/DC a Rumours (1977) od formácie Fleetwood Mac.