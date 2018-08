V zoo v Norimbergu utratili najstaršiu gorilu v Európe

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Norimberg 21. augusta (TASR) - Gorilu menom Fritz, vo veku 55 rokov najstaršiu svojho druhu v Európe, utratili v pondelok v zoologickej záhrade v nemeckom Norimbergu. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na zoo.Samca Fritza, narodeného v roku 1963 v Kamerune, darovali zoologickej záhrade v novembri 1970 a bola to skutočná osobnosť, ako uviedla norimberská zoo.Zamestnanci sa rozhodli uzavrieť goriliu ohradu, pretože Fritz bol od víkendu čoraz slabší a nevládnejší, a tak chceli skupine goríl poskytnúť určité súkromie. Keďže nebola žiadna šanca, že by sa Fritzov stav zlepšil, nepohyblivého vodcu tlupy veterinári uspali, dodala vo vyhlásení zoo.Fritzovi náladu nedokázalo zlepšiť ani jeho obľúbené jedlo - tvaroh s malinovým džemom, uviedla ďalej zoo.Fritza započižali iba dvom ďalším zoologickým záhradám. Bolo to v 80. rokoch: jednou z nich sa stala berlínska zoo a druhou tá v súčasnej Českej republike v meste Dvůr Králové nad Labem.Fritz približne pred rokom vážne ochorel, potom sa zotavil. V pondelok sa jeho stav prudko zhoršil, preto sa ho veterinári rozhodli utratiť.