Americká spoločnosť Apple predala dlhopisy za 7 mld. USD

Los Angeles 5. septembra (TASR) - Americká technologická spoločnosť Apple vo štvrtok oznámila, že predala dlhopisy za 7 miliárd USD (6,33 miliardy eur). Je to prvá emisia dlhopisov firmy za takmer dva roky.Spoločnosť už v stredu (4. 9.) informovala, že prvýkrát od novembra 2017 si opäť požičia na dlhopisovom trhu. Dlhopisy vydala s piatimi termínmi splatnosti - prvé by firma mala splatiť už o tri roky, posledné v roku 2049.Získané financie plánuje použiť na viacero aktivít, vrátane spätného odkúpenia akcií, výplaty dividend, kapitálových výdavkov, akvizícií a splácania dlhu. Už tento rok by Apple mala splatiť dlh v hodnote 2 miliardy USD a na budúci rok bude splatný dlh za 10 miliárd USD.Spoločnosť vydala dlhopisy napriek tomu, že ku koncu júna mala v hotovosti a aktívach 50,53 miliardy USD. Chce však využiť súčasnú situáciu, keď výnosy dlhopisov v investičnom pásme dosahujú takmer rekordné minimá. Napríklad v prípade nových 30-ročných dlhopisov zaplatí Apple úrok 2,99 %, zatiaľ čo pri vydaní takýchto dlhopisov v roku 2015 predstavoval úrok 3,45 %.(1 EUR = 1,1058 USD)