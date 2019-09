SNS je v šoku z vyjadrení Roberta Fica k odsúdeniu Milana Mazureka

Na snímke predseda SNS, Andrej Danko. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 5. septembra (TASR) - Slovenská národná strana je prekvapená a v šoku z vyjadrení predsedu Smeru-SD Roberta Fica, ktorý obdivuje prejavy extrémizmu Mazureka, uvádza sa v stanovisku strany. TASR o tom informovala hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová.Koaličná SNS dúfa, že si ich koaličný partner uvedomuje,. Národniari dodávajú, že to nie je akceptované v Bruseli ani v Moskve.Exposlanec Národnej rady SR Milan Mazurek povedal to, čo si myslí takmer celý národ. Uviedol to predseda Smeru-SD Robert Fico vo videu na sociálnej sieti na margo právoplatného odsúdenia Mazureka za hanobenie národa, rasy a presvedčenia. Fico tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní a súdy často rozhodujú pod tlakom médií a nie na základe skutočných dôkazov.Mazurek čelil obžalobe pre jeho hanlivé výroky na adresu rómskeho etnika, ktoré majú rasistický charakter, odvysielané v októbri 2016 v Rádiu Frontinus.