Americká šprintérka Allyson Felixová odišla do športového dôchodku, ale po týždni je späť, zabehne ďalšiu štafetu

Nemohla nechať tím v štichu

Môže získať dvadsiatu medailu

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Odchod americkej šprintérky Allyson Felixovej do športového dôchodku sa dočasne odkladá.Tridsaťšesťročná rodáčka z Los Angeles mala pôvodne zavesiť tretry na klinec po minulotýždňovom bronze zo súťaže miešaných štafiet na 4x400 m na majstrovstvách sveta v americkom Eugene, no po týždni je späť.Dostala totiž ponuku byť členkou štafety žien na 4x400 m, ktorú v sobotu na svetovom šampionáte čakajú rozbehy."Tréneri sa ma spýtali, či budem k dispozícii a ja som nemohla nechať tím v štichu," prezradila Felixová, ktorá minulý piatok v spomenutej súťaži miešaných štafiet bežala na druhom úseku a v cieli poznamenala, že šlo o jej posledný štart na vrcholnom podujatí. Medzičasom sa vrátila domov, no pred aktuálnym víkendom bola späť v Eugene."Po telefonáte som sa opäť nastavila na súťaženie a sústredím sa naň," prezradila držiteľka jedenástich medailí z OH (7-3-1) a devätnástich cenných kovov z MS (13-3-3).Znamená to, že v prípade víkendového štafetového úspechu môže zaokrúhliť zbierku medailí zo svetových šampionátov na 20.