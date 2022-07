Slafkovský si už vybral číslo, pod ktorým bude pôsobiť v Montreale. Svojho času rovnaké nosil aj Richard Zedník

Vychádzajúca hviezda si vybrala č. 20

Nové tváre klubu

23.7.2022 (Webnoviny.sk) - Jednotka tohtoročného draftu nováčikov do zámorskej hokejovej NHL slovenský krídelník Juraj Slafkovský už vie, s akým číslom na drese zabojuje v kanadskom tíme Montreal Canadiens o splnenie sna - prienik do najprestížnejšej súťaže na svete.Osemnásťročný košický rodák si v novom pôsobisku vybral číslo 20, ktoré v minulej sezóne nosil počas pôsobenia v slovenskej reprezentácii na bronzových ZOH 2022 v čínskom Pekingu aj v máji na MS vo Fínsku. Vedenie Habs o tom informovalo na sociálnych sieťach.Spomenutú dvadsiatku Slafkovskému "prepustil" obranca Chris Wideman, ktorý bude po novom nastupovať s číslom 6 na svojom drese."Chceli by sme vedieť, ako sa Juraj zavďačil Chrisovi," napísal klub na twitteri. Počas pôsobenia vo fínskom TPS Turku hrával Slafkovský so šesťdesiatkou.Zaujímavosťou je, že v minulosti v organizácii Canadiens nosil dvadsiatku aj iný Slovák - Richard Zedník . V úvode milénia za Montreal odohral cez 300 zápasov NHL.Vedenie Montrealu tiež prezentovalo čísla dresov na ďalšiu sezónu pre nové tváre klubu. Mike Matheson bude nosiť osemičku, Jevgenij Dadonov číslo 63 a Kirby Dach sedemdesiat sedmičku.