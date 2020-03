Americká vláda chce každému občanovi poslať tisíc dolárov, tento plán ešte musí schváliť Kongres

Každý Američan by mal dostať tisíc dolárov

Plán musí schváliť Kongres

19.3.2020 - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa bude ľuďom posielať peniaze, ktoré im môžu pomôcť preklenúť ťažké obdobie spôsobené výpadkom príjmov v súvislosti s koronavírusom.Ako vo štvrtok informoval americký minister financií Steven Mnuchin, každý dospelý Američan by mal dostať tisíc dolárov a každé dieťa 500 dolárov. Rodina pozostávajúca z matky, otca a dvoch detí si tak príde na tritisíc dolárov. Túto sumu by chcela vláda posielať priamo na účty všetkým občanom najneskôr do troch týždňov odteraz.Po ďalších šiestich týždňoch, ak bude kríza naďalej pretrvávať, pošle vláda všetkým ľuďom znova platbu v rovnakej výške, oznámil Mnuchin.Plán americkej administratívy musí ešte schváliť Kongres, tam však majú Trumpovi republikáni väčšinu, a navyše proti tomuto plánu nič nenamietajú ani demokrati.Doteraz americké médiá uvádzali, že z tejto pomoci by mali byť vylúčené najlepšie zarábajúci Američania, ktorí dokážu z úspor hravo preklenúť aj takéto krízové obdobie. Podľa Mnuchinových vyjadrení sa však zdá, že táto pomoc poputuje všetkým Američanom bez rozdielu.