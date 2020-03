Čaputová verí, že Slovensko vírus porazí. Občanom poďakovala za disciplinovanosť a obetavosť

Poďakovanie lekárom i dobrovoľníkom

19.3.2020 - Kríza týchto dní nás učí, že zdravie a pohoda druhých ovplyvňuje aj naše vlastné dobro a spolu tvoríme jeden celok. Uviedla to prezidentka SR Zuzana Čaputová v dnešnom príhovore v TV Markíza.Občanom poďakovala za disciplinovanosť a obetavosť. Podľa nej je aktuálna kríza v súvislosti s koronavírusom zároveň príležitosťou dostať zo seba to najlepšie. Preto verí, že Slovensko vírus porazí.Ako uviedla, ubezpečilo ju v tom aj stretnutie s lídrami nastupujúcej aj dosluhujúcej vlády, ktorí podľa nej chápu vážnosť situácie a sú odhodlaní spolupracovať pre dobro všetkých občanov SR.Prezidentka podotkla, že krajina žije dobu, ktorú si nikto z jej obyvateľov ešte pred pár dňami nevedel predstaviť.Osobitne poďakovala lekárkam a lekárom, zdravotným sestrám a ošetrovateľom, policajtom, hasičom, vojakom, predavačkám, šoférom, laborantkám, farmaceutom, farmaceutkám a mnohým ďalším. Ocenila aj aktivity dobrovoľníkov, podnikateľov a spontánne občianske iniciatívy.„Ochotných ľudí je oveľa viac, ako na tomto mieste dokážem vymenovať, a to je skvelá správa o stave našej krajiny,“ dodala.Zdôraznila, že myslí aj na tých, ktorí museli zatvoriť prevádzky, zrušiť kultúrne predstavenia a majú obavy, z čoho budú žiť budúci mesiac, ale aj na tých, ktorí chodia do práce.Pripomenula, že popri boji s koronavirusom sa konajú aj ústavné procesy po parlamentných voľbách. Ako dodala, dosluhujúci premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) a nastupujúci premiér Igor Matovič (OĽaNO) ju uistili, že odovzdanie a prebratie moci nastane v čo najväčšej zhode, informovanosti a spolupráci pred, aj po vymenovaní vlády.„Dôležitým faktorom pri voľbe termínu zmeny vlády bola aj skutočnosť, že kríza, ktorej čelíme, bude už onedlho mať aj vážne ekonomické a sociálne dopady, a tie musí veľmi rýchlo začať riešiť vláda s novou a silnou legitimitou,“ priblížila.Podľa nej žiadna iná vláda na Slovensku nenastupovala do tak zložitej situácie.„Bez ohľadu na naše politické preferencie máme v tejto chvíli rovnaké očakávania, že nás vláda Igora Matoviča prevedie ťažkými dňami, že dokáže pripraviť naše nemocnice na zvýšený počet chorých a že pripraví opatrenia, ktoré nám pomôžu zvládnuť hospodárske a sociálne dopady krízy,“ uviedla.Premiérovi Petrovi Pellegrinimu a členom krízového štábu poďakovala za osobné nasadenie pri zavádzaní bezpečnostných opatrení a ich zodpovednú komunikáciu voči verejnosti.„Odvaha prijať razantné obmedzenia, ktorú v prvých dňoch krízy prejavili a ku ktorým výrazne napomohli aj predstavitelia bratislavských samospráv, nás dostali medzi krajiny, kde počet ochorení koronavírusom nestúpa nezvládnuteľným spôsobom. Týmito opatreniami a príkladnou disciplinovanosťou budeme lepšie pripravení na to, aby sa každému nakazanému koronavírusom dostalo v nemocnici nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti,“ podotkla.Na záver vyzdvihla, že verejnosť si začína uvedomovať, že táto situácia potrvá dlhšie, ako sa pôvodne očakávalo. Je však presvedčená, že v tichu týchto dní sa občania spolu môžu aj mnohému naučiť.