Americká vláda nenarazí na svoj limit pôžičiek, senát schválil zákon o zvýšení dlhového stropu

99-stranový návrh zákona

Hrozba globálnej recesie

2.6.2023 (SITA.sk) - Dohodu o zvýšení dlhového stropu Spojených štátov deň po Snemovni reprezentantov schválil aj Senát. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého opatrenie prešlo Senátom v pomere 63 ku 36 hlasom. Prezident Joe Biden už oznámil, že opatrenie uzákoní.Jeho podpis pod návrhom zákona zabráni tomu, aby sa USA dostali do situácie, keď nedokážu splácať svoj dlh vo výške 31,4 bilióna dolárov, ktorý je základom globálneho finančného systému. Podľa predpokladov by inak vláda narazila na svoj limit pôžičiek v pondelok 5. júna.V stredu večer prešlo opatrenie Snemovňou bez problémov v pomere 314 hlasov ku 117, pričom sa 165 demokratov pridalo k 149 republikánom a schválili 99-stranový návrh zákona o zvýšení dlhového stropu, vďaka čomu prešiel Snemovňou potrebnou jednoduchou väčšinou.Keďže dolnú komoru Kongresu ovládajú republikáni a v hornej komore a v Bielom dome majú navrch demokrati, dohoda bola celé týždne nedosiahnuteľná, až kým prezident Biden a predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy cez víkend nedosiahli kompromis.„Ani jedna strana nedostala všetko, čo chcela - To je zodpovednosť vládnutia," vyhlásil prezident a poďakoval sa McCarthymu s tým, že rokoval v dobrej viere.Dohoda pozastaví dlhový strop do 1. januára 2025 a ako v utorok uviedol nestranný rozpočtový úrad Kongresu, legislatíva by v priebehu desaťročia mala priniesť úspory vo výške 1,5 bilióna dolárov.Platobná neschopnosť americkej vlády, ktorá sa dosiaľ nestala, by mohla vyvolať globálnu recesiu a stratu miliónov pracovných miest.(1 EUR = 1,0697 USD)